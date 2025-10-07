Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν τον άνθρακα – Ιστορική πρωτιά στην παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν τον άνθρακα και αναδείχθηκαν ως η κορυφαία πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς ενεργειακού think tank Ember.

Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο η ταχεία ανάπτυξη της ηλιακής και αιολικής ενέργειας ήταν τόσο δυναμική, ώστε κάλυψε το 100% της πρόσθετης ζήτησης, συμβάλλοντας παράλληλα και σε μικρή μείωση της χρήσης άνθρακα και φυσικού αερίου.

Παρά τη θετική συνολικά εικόνα, η Ember επισημαίνει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες δεν ακολούθησαν τον ίδιο ρυθμό προόδου. Ενώ οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, με πρωτοπόρο την Κίνα, ηγήθηκαν της στροφής προς την καθαρή ενέργεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν αύξηση στη χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Ο άνθρακας, παρότι βρέθηκε για πρώτη φορά πίσω από τις ανανεώσιμες πηγές, παραμένει —σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA)— η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή παραγωγής ενέργειας παγκοσμίως, μια θέση που διατηρεί για περισσότερα από 50 χρόνια.

Η Κίνα συνεχίζει να πρωτοστατεί στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, προσθέτοντας περισσότερη ηλιακή και αιολική ισχύ από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί. Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη επέτρεψε στη χώρα να καλύψει πλήρως την αυξημένη ενεργειακή της ζήτηση και να μειώσει την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα κατά 2%.

Ανάλογη, αν και πιο ήπια, είναι η εικόνα στην Ινδία, όπου η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας συνδυάστηκε με σημαντικές νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών, οδηγώντας επίσης σε περιορισμό της χρήσης άνθρακα και φυσικού αερίου.

Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε ταχύτερα από την παραγωγή καθαρής ενέργειας, ενισχύοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι χαμηλές αποδόσεις της αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας τους πρώτους μήνες του έτους οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής άνθρακα και φυσικού αερίου.

Η έκθεση της Ember επιβεβαιώνει ότι, παρότι η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται, παραμένουν ισχυρές ανισορροπίες μεταξύ των περιοχών του πλανήτη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές και επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια διεθνώς.