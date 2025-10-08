Η ΔΕΠΑ Εμπορίας βασικός μοχλός της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής – Επενδύσεις €520 εκατ.

Σε βασικό μοχλό της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής της χώρας αναδεικνύεται η ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτό υπογραμμίστηκε στη συνάντηση εργασίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του Υφυπουργού, Νίκου Τσάφου, με τη διοίκηση της εταιρείας, τον πρόεδρο Αντώνιο Διαματάρη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Ξιφαρά. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ενεργειακός σχεδιασμός της επόμενης τετραετίας, καθώς και η πρόοδος του στρατηγικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ Εμπορίας σε έναν πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο, με δραστηριότητες που εκτείνονται από το φυσικό αέριο και την ηλεκτροπαραγωγή έως τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα καύσιμα μηδενικού αποτυπώματος. Επενδύσεις και ενεργειακή διαφοροποίηση Από το 2019 έως σήμερα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει αποδώσει περισσότερα από 1,9 δισ. ευρώ στο Δημόσιο και την κοινωνία μέσα από μερίσματα, εκπτώσεις στους καταναλωτές κατά την ενεργειακή κρίση και την επιτυχή πώληση περιουσιακών στοιχείων, όπως οι εταιρείες δικτύων αερίου. Παράλληλα, υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα €520 εκατ. έως το 2028, με στόχο την ανάπτυξη άνω του 1 GW ισχύος σε έργα ΑΠΕ και άλλου 1 GW σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.

Η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει περίπου €160 εκατ. και διατηρεί ετήσιες δαπάνες 30–35 εκατ. ευρώ για τη χρήση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, όπως η Ρεβυθούσα, το FSRU Αλεξανδρούπολης και ο αγωγός IGB, που εξασφαλίζουν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και τη συνδεσιμότητα με αγορές όπως η Μολδαβία, η Ουγγαρία και η Ουκρανία.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει πλέον διευρύνει το προφίλ της πέρα από το φυσικό αέριο, επενδύοντας σε LNG, ηλεκτροπαραγωγή, ανανεώσιμα καύσιμα, βιομεθάνιο και υδρογόνο. Παράλληλα, συνεχίζει να υποστηρίζει την κοινωνία με ανταγωνιστικές τιμές και εκπτώσεις, ενώ προωθεί έργα που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη μετάβαση σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μέλλον. Με σταθερή στήριξη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μακροπρόθεσμη στρατηγική, η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαμορφώνει τον νέο χάρτη της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, επιδιώκοντας να αποτελέσει πρότυπο ανθεκτικότητας, καινοτομίας και πράσινης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Ο Υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτελεί «την αιχμή του δόρατος» για τη λειτουργία του κάθετου ενεργειακού άξονα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μετατροπή της Ελλάδας σε ισχυρό ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος επισήμανε πως ο μετασχηματισμός της εταιρείας αποτελεί «στοίχημα εθνικής σημασίας» και σημείωσε ότι «οι επιτυχίες της ΔΕΠΑ είναι και εθνικές επιτυχίες».