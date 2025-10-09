Ανδριανός: Η βιώσιμη γεωργία είναι προϋπόθεση επιβίωσης για το περιβάλλον και την ελληνική παραγωγή

Τη σημασία της μετάβασης στις βιώσιμες μορφές γεωργίας ως αναγκαία συνθήκη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη των παραγωγών και τη διατήρηση της αξιοπιστίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Olympia Forum VI.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος της εφημερίδας Πατρίς, Νάντια Μανιάτη.

Ο κ. Ανδριανός ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο περιβαλλοντικό ζήτημα που αφορά και τη δημόσια υγεία. «Ήταν μία εκκρεμότητα και υποχρέωση απέναντι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο η βιώσιμη μετάβαση

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η βιώσιμη γεωργία βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού του Υπουργείου, με δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, αξιοποιώντας πόρους της ΚΑΠ ύψους 19,3 δισ. ευρώ.

Οι χρηματοδοτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: από επενδύσεις εκσυγχρονισμού και στήριξη της μεταποίησης, μέχρι τομεακά προγράμματα (ελαιολάδου, μελιού, οίνου) και τοπικές πρωτοβουλίες Leader, με στόχο την εξωστρέφεια, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, όπως είπε, στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών καλλιέργειας και εκτροφής, καθώς και η συμμετοχή των παραγωγών σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Ο κ. Ανδριανός επισήμανε, ωστόσο, ότι οι φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές πρέπει να εφαρμόζονται «στην πράξη και όχι στα χαρτιά», καθώς παρατηρούνται φαινόμενα καταχρηστικής αξιοποίησης των προγραμμάτων.

Η περιφερειακή διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, επεσήμανε ότι η Περιφέρεια έχει θέσει τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στις βασικές στρατηγικές της προτεραιότητες.

Όπως ανέφερε, η εξαιρετική ποιότητα των τοπικών προϊόντων αποτελεί εργαλείο εξωστρέφειας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και την εστίαση.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει η πρωτοβουλία «Ολυμπιακή Γη», που αναδεικνύει τα προϊόντα της περιοχής και ενισχύει την ταυτότητά τους. «Οι τουρίστες που γνωρίζουν αυτά τα προϊόντα κατά την επίσκεψή τους, γίνονται πρεσβευτές τους στο εξωτερικό», σημείωσε ο κ. Φίλιας.

Υγεία, διατροφή και περιβάλλον

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρέμβαση της Αντωνίας Τριχοπούλου, Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης Δημόσιας Υγείας της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Πέρα από το ελαιόλαδο: Οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον από τα άγρια χόρτα και αφεψήματα», αναδεικνύοντας τη διατροφική και περιβαλλοντική αξία της ελληνικής φύσης.

Η διοργάνωση του Olympia Forum VI

Το Olympia Forum VI πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΚΕΔΕ, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, του Πράσινου Ταμείου, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δήμου Πύργου, της ΕΝΠΕ και της ΠΕΔΔΕ, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης είναι η Befon – Botsas Group of Companies, ενώ Χορηγός η ΔΕΗ, με καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Την προσπάθεια στηρίζουν επίσης σημαντικοί φορείς και επιχειρήσεις όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Ολυμπία Οδός, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Κλικ Ζωής, η διαΝΕΟσις, η ΕΕΝΕ και το Aldemar Olympian Village.

Το Olympia Forum VI διοργανώνεται από την εφημερίδα Πατρίς και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων Περιφερειών.