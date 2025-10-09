Η BP ξεκινά παραγωγή πετρελαίου στο πεδίο Murlach στη Βόρεια Θάλασσα

Η BP ξεκίνησε την παραγωγή πετρελαίου στο κοίτασμα Murlach στη Βόρεια Θάλασσα, εντός της βρετανικής κυριαρχίας, σηματοδοτώντας την έκτη έναρξη εξορυκτικού έργου της εταιρείας για το 2025. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική επανεστίασης στα ορυκτά καύσιμα, καθώς ο ενεργειακός κολοσσός επιχειρεί να αντιστρέψει τα τελευταία χρόνια χαμηλής απόδοσης.

Έξι νέα έργα με στόχο τα 150.000 βαρέλια ημερησίως

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα έξι νέα έργα της BP — δύο πετρελαϊκά και τέσσερα έργα φυσικού αερίου — αναμένεται να προσθέσουν περίπου 150.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως στο ανώτατο επίπεδο παραγωγής τους. Από αυτά, το Murlach θα συνεισφέρει περίπου 15.000 βαρέλια την ημέρα.

Το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί έργο αναδιαμόρφωσης, το οποίο αξιοποιεί υφιστάμενες υποδομές, περιορίζοντας το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στροφή στη στρατηγική και αύξηση επενδύσεων

Ο νέος πρόεδρος της BP, Albert Manifold, τόνισε στην πρώτη του ομιλία προς το προσωπικό ότι η εταιρεία πρέπει να επιταχύνει τη στρατηγική μετάβαση που έχει χαράξει ο διευθύνων σύμβουλος Murray Auchincloss.

Η στρατηγική αναθεώρηση που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος προβλέπει αύξηση των ετήσιων επενδύσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο κατά 20%, σε περίπου 10 δισ. δολάρια ετησίως, μετά από μια περίοδο κατά την οποία η BP είχε δώσει έμφαση στις επενδύσεις καθαρής ενέργειας.

«Η αναπροσαρμογή της στρατηγικής που ανακοινώσαμε – αυτά τα έργα είναι απολύτως συνεπή με αυτήν», δήλωσε ο Ewan Drummond, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Έργων της BP, προσθέτοντας ότι τα νέα έργα θα τεθούν σε λειτουργία νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και εντός ή κάτω από τον προϋπολογισμό.

Παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο έργων

Πέρα από το Murlach, η BP αναπτύσσει το 2025 νέα έργα στην Αίγυπτο, τον Κόλπο του Μεξικού, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τη Δυτική Αφρική, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της σε βασικές αγορές υδρογονανθράκων.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στον στόχο της εταιρείας για πρόσθετη παραγωγή 250.000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως έως το 2027, με συνολικό στόχο 2,3 έως 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ανταγωνισμός με τους ενεργειακούς κολοσσούς

Σε σύγκριση με άλλους διεθνείς ομίλους, η BP εξακολουθεί να υστερεί σε παραγωγική κλίμακα. Η ExxonMobilαναμένει να φτάσει τα 5,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2030, η TotalEnergies παράγει ήδη περίπου 2,5 εκατομμύρια και στοχεύει σε ετήσια αύξηση 3% έως το 2030, ενώ η Chevron παράγει 3,2 εκατομμύρια και στοχεύει σε αύξηση 6% έως το 2026.

Η Chevron αναμένεται να δημοσιεύσει αναθεωρημένους στόχους παραγωγής αργότερα μέσα στο έτος, ενσωματώνοντας και την πρόσφατη εξαγορά της Hess.