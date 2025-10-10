  1. Home
Η BP κέρδισε τη διαιτησία κατά της Venture Global για παραβίαση μακροπρόθεσμης σύμβασης LNG
Η BP επικράτησε σε υπόθεση διαιτησίας εναντίον της Venture Global LNG, με το δικαστήριο να αποφασίζει ότι ο αμερικανικός εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου παραβίασε τη μακροπρόθεσμη σύμβαση προμήθειας που είχε συνάψει με τον ενεργειακό κολοσσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Venture Global πώλησε φορτία LNG στην αγορά spot — όπου οι τιμές ήταν σημαντικά υψηλότερες — αντί να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μακροπρόθεσμους πελάτες της, αποκομίζοντας πολλαπλάσια κέρδη.

Η απόφαση θεωρείται πλήγμα για τη Venture Global, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG των Ηνωμένων Πολιτειών, αξιοποιώντας την εκτόξευση της ζήτησης για φυσικό αέριο μετά το 2021.

Το “παραθυράκι” που προκάλεσε την ένταση

Η BP και έξι ακόμη μεγάλες εταιρείες ενέργειας κατηγόρησαν τη Venture Global ότι εκμεταλλεύτηκε νομικό παραθυράκι, το οποίο της επέτρεψε να καθυστερήσει την επίσημη εμπορική έναρξη λειτουργίας της μονάδας Calcasieu Pass στη Λουιζιάνα.

Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία μπόρεσε να πωλεί LNG σε αγοραστές spot χωρίς να είναι υποχρεωμένη να παραδίδει φορτία στους μακροπρόθεσμους πελάτες της – πολλοί εκ των οποίων είχαν συμβάλει στη χρηματοδότηση της εγκατάστασης μέσω προκαταβολικών συμφωνιών.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες και οι συνέπειες

Η BP, η Shell, η Repsol, η Eni και άλλες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες συγκαταλέγονταν στους βασικούς αγοραστές της Calcasieu Pass, με συμφωνίες που εξασφάλιζαν σταθερές παραδόσεις LNG σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ωστόσο, καθώς οι παραδόσεις δεν πραγματοποιούνταν, οι εταιρείες αναγκάστηκαν να προμηθευτούν LNG από άλλες πηγές, επιβαρυνόμενες με υψηλότερο κόστος, ενώ η Venture Global αποκόμιζε δισεκατομμύρια από τις πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά.

Αντικρουόμενες αποφάσεις διαιτησίας

Η απόφαση υπέρ της BP έρχεται μόλις δύο μήνες μετά από μια διαφορετική ετυμηγορία σε παρόμοια υπόθεση: το ίδιο διαιτητικό δικαστήριο είχε αποφανθεί υπέρ της Venture Global στη διαμάχη της με τη Shell, κρίνοντας ότι η εταιρεία δεν είχε παραβιάσει τη σύμβαση καθυστερώντας την έναρξη των παραδόσεων.

Η νέα εξέλιξη ενισχύει τη θέση της BP και ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες προσφυγές από άλλες εταιρείες που διατηρούν μακροπρόθεσμα συμβόλαια με την Venture Global, καθώς η υπόθεση αναδεικνύει τα νομικά και εμπορικά ρίσκα των συμφωνιών LNG σε περιόδους ακραίας μεταβλητότητας των τιμών.

