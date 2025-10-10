Η ExxonMobil εισέρχεται στην αγορά θαλάσσιων καυσίμων LNG με επενδυτικό πλάνο 30 δισ. δολαρίων έως το 2031

Η ExxonMobil ανακοίνωσε την είσοδό της στην αγορά ανεφοδιασμού θαλάσσιων καυσίμων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επενδύσεις ύψους έως και 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έργα χαμηλότερων εκπομπών έως το 2031.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι υποστηρικτικές πολιτικές και η αυξανόμενη ζήτηση LNG στις θαλάσσιες μεταφορές δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να εισέλθει ενεργά στον τομέα, ξεκινώντας με τη ναύλωση δύο πλοίων ανεφοδιασμού.

Με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στο LNG, η ExxonMobil επιβεβαίωσε ότι τα δύο πλοία θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της αρχικής της δυνατότητας ανεφοδιασμού στη θάλασσα. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει συμπληρωματικές λύσεις εφοδιασμού προκειμένου να εξασφαλίσει αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και να υποστηρίξει τους πελάτες που υιοθετούν το LNG ως καύσιμο πλοίων.

Το πρώτο πλοίο, ναυλωμένο από την Avenir LNG, αναμένεται να παραδοθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ το δεύτερο, από την Evalend Shipping, θα ακολουθήσει το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Η ExxonMobil σκοπεύει να επεκτείνει σταδιακά τον στόλο της για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση.

Η Avenir LNG διαθέτει σήμερα στόλο πέντε πλοίων μεταφοράς και ανεφοδιασμού LNG και τον Απρίλιο του 2024 ανακοίνωσε την παραγγελία δύο νέων πλοίων χωρητικότητας 20.000 κυβικών μέτρων το καθένα. Τα πλοία κατασκευάζονται στα ναυπηγεία Nantong CIMC Sinopacific Offshore & Engineering στην Κίνα, με παραδόσεις να αναμένονται στα τέλη του 2026 και στις αρχές του 2027.

Το πρώτο από τα νέα πλοία θα λειτουργεί υπό την Vitol International Shipping με επταετή ναύλωση, η οποία μπορεί να παραταθεί έως και 10 χρόνια, ενώ το δεύτερο θα παραδοθεί στη SeaRiver Maritime, θυγατρική της ExxonMobil, με πολυετή συμφωνία ναύλωσης.

Σύμφωνα με την Avenir, τα νέα πλοία θα διαθέτουν καινοτόμα σχέδια δεξαμενών τύπου C, χαμηλότερους ρυθμούς εξάτμισης και βελτιστοποιημένη μορφή κύτους για μειωμένες εκπομπές και απώλειες φορτίου. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει τη διαχείριση τόσο LNG όσο και BioLNG, προσφέροντας ευελιξία στη φόρτωση και εκφόρτωση σε διάφορους τερματικούς σταθμούς.

Η απόφαση της ExxonMobil θεωρείται σημαντική επιβεβαίωση του μακροπρόθεσμου ρόλου του LNG και του bio-LNG στη στρατηγική καυσίμων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Σήμερα, σύμφωνα με τον DNV, λειτουργούν 62 πλοία ανεφοδιασμού LNG σε 185 λιμάνια παγκοσμίως, ενώ ο αριθμός των πλοίων που κινούνται με LNG έχει φτάσει τα 788 και αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια. Το βιβλίο παραγγελιών περιλαμβάνει 688 νέα πλοία διπλού καυσίμου, με τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων να ηγούνται της τάσης αυτής.