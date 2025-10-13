  1. Home
  Βίντεο για την αποθήκευση CO2 στον Πρίνο παρουσίασε ο όμιλος Energean στην Kavala Expo
Βίντεο για την αποθήκευση CO2 στον Πρίνο παρουσίασε ο όμιλος Energean στην Kavala Expo
Νέα
Βίντεο για την αποθήκευση CO2 στον Πρίνο παρουσίασε ο όμιλος Energean στην Kavala Expo

1. Η ομάδα μας στο περίπτερο EnEarth & Energean
Βίντεο για την αποθήκευση CO2 στον Πρίνο παρουσίασε ο όμιλος Energean στην Kavala Expo

Για μια ακόμη χρονιά ο όμιλος της Energean έδωσε το παρών στην Kavala Expo (10-13 Οκτωβρίου, Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης») η οποία έκλεισε φέτος τα 31 χρόνια της. 

Στο επίκεντρο η θυγατρική EnEarth και το έργο της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που αναπτύσσεται στον Πρίνο, με τους ανθρώπους της εταιρείας να έχουν την ευκαιρία να ενημερώνουν τους κοινωνικούς εταίρους από το Νομό Καβάλας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης καθώς και απλούς πολίτες με έντυπο υλικό, αλλά και να συγκεντρώνουν ερωτήσεις και απόψεις μέσα από σχετικά ερωτηματολόγια. 

Μάλιστα, στα εγκαίνια της έκθεσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό ένα επεξηγηματιό βίντεο για την ύψους άνω του 1 δισεκ. ευρώ επένδυση, η οποία σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι σε θέση να αποθηκεύει ποσότητες ίσες με το 25% των ετήσιων εκπομπών CO2 της εγχώριας βαριάς βιομηχανίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της Energean στο YouTube. 

