Από αύριο διαθέσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης – Τι ισχύει για το επίδομα

Από αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα. Οι τιμές εκκίνησης αναμένονται γύρω στο 1,11 έως 1,12 ευρώ το λίτρο, ελαφρώς χαμηλότερες από πέρυσι, όταν η διάθεση είχε αρχίσει κοντά στα 1,18 ευρώ το λίτρο. Η πτώση αποδίδεται στις πιο ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες που επικρατούν φέτος. Η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα της 14ης προς 15η Οκτωβρίου και θα αποτυπωθεί άμεσα στις νέες τιμές.

Με την έναρξη της διάθεσης αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα διαχειριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Νοέμβριο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία και η προθεσμία θα διαρκέσει έως τις αρχές Δεκεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή, που θα αφορά την προκαταβολή, προγραμματίζεται πριν από τα Χριστούγεννα.

Το επίδομα καλύπτει όλους τους τρόπους θέρμανσης, μεταξύ αυτών πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, βιομάζα, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια. Για να ληφθεί υπόψη η δαπάνη, στα παραστατικά αγοράς πρέπει να αναγράφονται ο ΑΦΜ του αγοραστή και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και τα ποσά του επιδόματος για τη σεζόν 2025–2026 αναμένεται ως το τέλος Οκτωβρίου. Το συνολικό κονδύλι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 195 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμους ή άτομα σε κατάσταση χηρείας ή διάστασης, τις 24.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια σε σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, και τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, το όριο διαμορφώνεται στις 200.000 ευρώ για άγαμους και στις 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης ή μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Με αυτά τα δεδομένα, η φετινή περίοδος θέρμανσης ξεκινά με τιμές ελαφρώς χαμηλότερες από πέρυσι και με ένα πλαίσιο ενίσχυσης που παραμένει ευρύτερο, ώστε να καλύψει περισσότερα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα.