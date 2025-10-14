Η Saudi Aramco εισέρχεται δυναμικά στις αγορές μετάλλων

Ο εμπορικός βραχίονας της Saudi Aramco, Aramco Trading, σχεδιάζει να επεκταθεί στον τομέα των μετάλλων, με πρώτο βήμα την είσοδο στην αγορά χαλκού. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, η εταιρεία βρίσκεται ήδη στη διαδικασία πρόσληψης εξειδικευμένων εμπόρων χαλκού, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό της πέρα από τα παραδοσιακά ενεργειακά προϊόντα.

Η Aramco Trading έχει ήδη ενισχύσει την ομάδα της με την πρόσληψη του Jack Gebler, πρώην εμπόρου μετάλλων μπαταριών της Trafigura Group, ενός από τους μεγαλύτερους οίκους εμπορίας πρώτων υλών παγκοσμίως.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα ενεργειακών κολοσσών που επεκτείνονται στις αγορές μετάλλων. Εταιρείες όπως η Mercuria Energy, η Vitol Group και η Gunvor Group έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά ανοίγματα στον συγκεκριμένο τομέα τον τελευταίο χρόνο, ενώ ανάλογες –αν και πιο περιορισμένες– κινήσεις έχουν κάνει και οι εμπορικοί βραχίονες μεγαλύτερων παραγωγών ενέργειας, όπως η PetroChina.

Η στρατηγική της Aramco Trading έρχεται σε μια περίοδο που η Σαουδική Αραβία ενισχύει δυναμικά τη βιομηχανία μετάλλων και υλικών, τόσο εντός των συνόρων της όσο και διεθνώς. Η κρατική εταιρεία εξόρυξης Maaden λειτουργεί ήδη το μεγαλύτερο εργοστάσιο τήξης αλουμινίου εκτός Κίνας, ενώ επιδιώκει να επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητές της. Παράλληλα, η Manara Minerals, στην οποία συμμετέχει η Aramco, κατέχει μερίδιο στη Vale Base Metals και έχει ως στόχο την εξαγορά συμμετοχών σε ορυχεία ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Aramco Trading εξετάζει το ενδεχόμενο προπληρωμών σε ορυχεία και χυτήριαπροκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στην εφοδιαστική αλυσίδα του χαλκού. Παρότι η εταιρεία διαθέτει ήδη γραφεία στο Λονδίνο, το Χιούστον και τη Σιγκαπούρη, αναζητά πλέον εμπόρους μετάλλων και στην Τζέντα, ενισχύοντας τη φυσική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Η νέα αυτή στρατηγική υπογραμμίζει τη στροφή της Σαουδικής Αραβίας προς τη διαφοροποίηση της οικονομίας της, καθώς το βασίλειο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από το πετρέλαιο και να επενδύσει δυναμικά σε τομείς κρίσιμους για την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.