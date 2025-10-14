ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Πότε θα γίνει η καταβολή τόκων για το ΚΟΔ

Στις 22 Οκτωβρίου θα γίνει η καταβολή τόκων για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Στα 1.982.500,00, ευρώ, ήτοι €13,2166666667 ανά ομολογία ανέρχεται το μεικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 12η Περίοδο Εκτοκισμού.

Η ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Σύμφωνα με τους όρους του από 22.10.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) έκδοσης της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 12η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 22.04.2025 έως 22.10.2025, είναι η Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025.

Διευκρινίζεται ότι, από τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025 (Ex coupon date), οι ομολογίες της Εταιρείας σε σχέση με το ΚΟΔ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 12ου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 12η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €1.982.500,00, ήτοι €13,2166666667 ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,60% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 150.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025, ως εξής:

Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

Σε περιπτώσεις κληρονόμων θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται:

α) μέσω της ATHEXCSD, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και

β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση του ενός έτους.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας, και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.