Κατηφορίζουν οι τιμές πετρελαίου

Νευρικότητα καταγράφεται στην αγορά πετρελαίου, καθώς οι τιμές κατέγραφαν μικρές απώλειες νωρίς το πρωί, ενώ τώρα ενισχύονται οριακά, καθώς οι επενδυτές έλαβαν υπόψη την προειδοποίηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας για πλεόνασμα προσφοράς το 2026 και τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας που ενδέχεται να περιορίσουν τη ζήτηση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν νωρίτερα κατά 21 σεντς, ή 0,3%, στα 62,18 δολάρια το βαρέλι , ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 16 σεντς, ή 0,3%, στα 58,54 δολάρια το βαρέλι. Λίγο νωρίτερα το μπρεντ ενισχυόταν 0,02% στα 62,4 δολάρια το μπρεντ και το Crude Oil κέρδιζε 0,2% στα 58,826 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν κλείσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Πλεόνασμα πετρελαίου βλέπει ο IEA

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε την Τρίτη ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσει πλεόνασμα έως και 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως το επόμενο έτος, δηλαδή ακόμη μεγαλύτερη υπερπροσφορά από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ+ και οι ανταγωνιστές τους αυξάνουν την παραγωγή, ενώ η ζήτηση παραμένει υποτονική.

Η εμπορική διαμάχη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, των δύο μεγαλύτερων καταναλωτών πετρελαίου παγκοσμίως, έχει αναζωπυρωθεί την τελευταία εβδομάδα, καθώς και οι δύο χώρες επέβαλαν πρόσθετα τέλη λιμένων σε πλοία που μεταφέρουν φορτία μεταξύ τους. Το μέτρο αυτό αυξάνει το κόστος μεταφορών και διαταράσσει τις εμπορικές ροές, κάτι που πιθανότατα θα επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα.

«Το ενδιαφέρον της αγοράς θα παραμείνει στραμμένο στην πρόσφατη αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και στους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία», σημείωσε ο Τόνι Σάιμορ, αναλυτής αγοράς στην IG.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου εντάθηκαν αφού η Κίνα ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα σημαντική επέκταση των ελέγχων στις εξαγωγές σπανίων γαιών, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα έως και 100% και να ενισχύσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές λογισμικού από την 1η Νοεμβρίου.

«Πέρα από τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, το καθοριστικό στοιχείο για τις τιμές του πετρελαίου είναι πλέον ο βαθμός υπερπροσφοράς, όπως αυτός αποτυπώνεται στις μεταβολές των παγκόσμιων αποθεμάτων», δήλωσε ο Γιάνγκ Αν, αναλυτής της Haitong Futures.

Για μια πιο σαφή εικόνα σχετικά με τη ζήτηση στις ΗΠΑ, οι επενδυτές αναμένουν τα εβδομαδιαία στοιχεία αποθεμάτων. Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα του Reuters, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αναμένεται να έχουν αυξηθεί την εβδομάδα έως τις 10 Οκτωβρίου, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων πιθανότατα υποχώρησαν.

Έξι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα του Reuters εκτιμούν, κατά μέσο όρο, αύξηση αποθεμάτων κατά περίπου 200.000 βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 10 Οκτωβρίου.

Η Αμερικανική Ένωση Πετρελαϊκών Επιχειρήσεων (API) αναμένεται να δημοσιεύσει την εβδομαδιαία της έκθεση την Τετάρτη, ενώ τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA) θα δοθούν στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Και οι δύο αναφορές έχουν καθυστερήσει κατά μία ημέρα, λόγω της αργίας της Ημέρας του Κολόμβου / Ημέρας των Αυτοχθόνων Λαών τη Δευτέρα