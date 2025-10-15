  1. Home
Νέα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ
507 μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ ψήφισαν την προηγούμενη εβδομάδα τα νέα όργανα διοίκηση της ΕΛΕΤΑΕΝ. Πρόκειται για ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες της Ένωσης. Ακολούθησε χθες, η συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν αυτών, τα νέα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Λαδακάκος

Αντιπρόεδροι: Μανώλης Περράκης & Γιάννης Καρύδας

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:  Άγγελος Κασίμης & Σπύρος Κορομάντζος

Γραμματέας ΔΣ: Σωκράτης Κωνσταντινίδης

Λοιπά μέλη ΔΣ:

Γεώργιος Πιτσιώρης

Απόστολος Πάνος

Δημήτρης Χριστοφοράτος

Αντώνης Ξενιός

Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος (συντονιστής Ομάδας Εργασίας ΥΑΠ)

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Κώστας Στρούτζας

Παναγιώτης Τσακίρης

Παντελής Βιώνης

Γενικός Διευθυντής:  Παναγιώτης Παπασταματίου

Ταμίας: Βασίλης Σπηλιωτόπουλος

