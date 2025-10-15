Νέα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ

507 μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ ψήφισαν την προηγούμενη εβδομάδα τα νέα όργανα διοίκηση της ΕΛΕΤΑΕΝ. Πρόκειται για ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες της Ένωσης. Ακολούθησε χθες, η συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.