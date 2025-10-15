Νέα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ
507 μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ ψήφισαν την προηγούμενη εβδομάδα τα νέα όργανα διοίκηση της ΕΛΕΤΑΕΝ. Πρόκειται για ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες της Ένωσης. Ακολούθησε χθες, η συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Κατόπιν αυτών, τα νέα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι:
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Λαδακάκος
Αντιπρόεδροι: Μανώλης Περράκης & Γιάννης Καρύδας
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: Άγγελος Κασίμης & Σπύρος Κορομάντζος
Γραμματέας ΔΣ: Σωκράτης Κωνσταντινίδης
Λοιπά μέλη ΔΣ:
Γεώργιος Πιτσιώρης
Απόστολος Πάνος
Δημήτρης Χριστοφοράτος
Αντώνης Ξενιός
Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος (συντονιστής Ομάδας Εργασίας ΥΑΠ)
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Κώστας Στρούτζας
Παναγιώτης Τσακίρης
Παντελής Βιώνης
Γενικός Διευθυντής: Παναγιώτης Παπασταματίου
Ταμίας: Βασίλης Σπηλιωτόπουλος