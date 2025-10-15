Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη χαμηλότερη τιμή τετραετίας

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου με τιμή εκκίνησης που θεωρείται η χαμηλότερη των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η τιμή διαμορφώνεται γύρω στα 1,09 με 1,10 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή περίπου 7% με 8% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας, κάτι που δημιουργεί προσδοκίες για ένα πιο «ήπιο» ενεργειακά χειμώνα για τα νοικοκυριά.

Οι τιμές φέτος κινούνται αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης είχε φτάσει ακόμη και στα 1,39 ευρώ ανά λίτρο. Οι εταιρείες του κλάδου εκτιμούν ότι τα τρέχοντα επίπεδα τιμών θα διατηρηθούν για ένα διάστημα, εφόσον δεν υπάρξουν έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές.

Παρά τη χαμηλή τιμή, οι πρώτες ημέρες διάθεσης δείχνουν συγκρατημένη ζήτηση. Στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το ψύχος κάνει ήδη την εμφάνισή του, τα νοικοκυριά έχουν αρχίσει να παραγγέλνουν καύσιμα. Αντίθετα, στα νότια αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και άλλες πόλεις με ήπιο φθινόπωρο, οι καταναλωτές καθυστερούν τις αγορές, περιμένοντας πιθανή περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών ή πτώση της θερμοκρασίας. Επιπλέον, αρκετά νοικοκυριά διαθέτουν ήδη αποθέματα από πέρυσι, αφού ο προηγούμενος χειμώνας ήταν σχετικά ήπιος και η τιμή τότε είχε κλείσει στα 1,13 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προσπαθούν να ενισχύσουν τη ζήτηση μέσα από προωθητικές ενέργειες, προσφέροντας άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών και επιπλέον εκπτώσεις μέσω προγραμμάτων πιστότητας. Οι κινήσεις αυτές μειώνουν περαιτέρω το τελικό κόστος για τον καταναλωτή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης.

Παράλληλα με τις χαμηλές τιμές, η κυβέρνηση προχωρά και φέτος στην επιδότηση θέρμανσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το σχετικό πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ και θα καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Το επίδομα θα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για τους κατοίκους περιοχών με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει τα 1.000 ή και 1.200 ευρώ. Η πρώτη δόση, που αντιστοιχεί περίπου στο 60% του συνολικού ποσού, θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες δύο πληρωμές έως τα τέλη Μαΐου και Ιουλίου του 2026.

Οι αιτήσεις για το επίδομα θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα MyΘέρμανση μέσα στον Νοέμβριο. Το δικαίωμα επιδότησης αφορά την κύρια κατοικία νοικοκυριών που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους. Τα εισοδηματικά όρια παραμένουν στα 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για ζευγάρια και 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση ανά παιδί.

Η φετινή χειμερινή περίοδος ξεκινά με ένα θετικό μείγμα για τα νοικοκυριά, με χαμηλότερες τιμές και οικονομική ενίσχυση. Ο συνδυασμός αυτός μειώνει ουσιαστικά το κόστος θέρμανσης και δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια στους καταναλωτές να προγραμματίσουν τις αγορές τους. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι δείχνουν διάθεση αναμονής, με τις μαζικές αγορές να αναμένονται προς τα τέλη Νοεμβρίου, όταν οι καιρικές συνθήκες θα αρχίσουν να θυμίζουν περισσότερο χειμώνα.