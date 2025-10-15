Principia: Τον Δεκέμβριο σε λειτουργία η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49MW στη Χαλκιδική

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρία) της Principia στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας. Η μονάδα, με την εμπορική ονομασία “Themelio”, είναι, όπως αναφέρεται, ένα από τα πρώτα έργα αποθήκευσης που υλοποιούνται στην Ελλάδα.

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, με την εμπορική λειτουργία να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Η μονάδα έχει ισχύ 49MW και εγγυημένη ικανότητα 98 MWh για δύο ώρες, προσφέροντας σημαντική ευελιξία στο δίκτυο. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει την καλύτερη εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.