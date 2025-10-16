  1. Home
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση 4,6% στην κίνηση οχημάτων στην Αττική Οδό στο εννεάμηνο
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση 4,6% στην κίνηση οχημάτων στην Αττική Οδό στο εννεάμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση 4,6% στην κίνηση οχημάτων στην Αττική Οδό στο εννεάμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Γιατί η ισχυρή ανάπτυξη θα συνεχιστεί

Τα οριστικά αποτελέσματα α' εξαμήνου του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Στα 68,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 3,2%-3,5% το εύρος απόδοσης του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ

Αύξηση παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το εννεάμηνο του 2025.

Ειδικότερα, η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον συνολικό αριθμό διελεύσεων να ανέρχονται σε 77,5 εκατ. και τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 284.016.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η μέση ημερήσια κίνηση παρουσίασε αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.  Ο συνολικός αριθμός διελεύσεων ανέρχεται σε 48,3 εκατ. και μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT)  διαμορφώνεται σε 176.966.

