Η Νότια Αφρική αίρει το μορατόριουμ στις έρευνες σχιστολιθικού φυσικού αερίου

Η Νότια Αφρική ετοιμάζεται να άρει τη δεκατετραετή απαγόρευση στις έρευνες για σχιστολιθικό φυσικό αέριο, μόλις δημοσιευτούν οι νέοι κανονισμοί που αναμένονται εντός του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Ορυκτών και Πετρελαϊκών Πόρων, Gwede Mantashe.

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος ενός μορατόριουμ που επιβλήθηκε το 2011, μετά από έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης και δικαστικές προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες εξέφραζαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή Karoo.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου, οι νέοι κανονισμοί έχουν ήδη οριστικοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και πρόκειται να δημοσιευθούν πριν από το τέλος του μήνα. «Μόλις δημοσιευτούν αυτοί οι κανονισμοί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα αρθεί το μορατόριουμ», δήλωσε ο Mantashe στο Reuters, τονίζοντας ότι «η οικονομία χρειάζεται έναυσμα ανάπτυξης και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μπορούν να το προσφέρουν».

Η Νότια Αφρική επιδιώκει να ενισχύσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτηση από τις ρυπογόνες μονάδες καύσης άνθρακα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της αναγκών. Το φυσικό αέριο θεωρείται κρίσιμο καύσιμο-γέφυρα για τη μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Οι νέοι κανονισμοί θα θεσπίζουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών και ασφαλιστικών κινδύνων, με έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων — ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης στην ημι-άνυδρη περιοχή Karoo.

Η Νότια Αφρική, η πιο ανεπτυγμένη οικονομία της Αφρικής, σήμερα προμηθεύεται φυσικό αέριο μέσω αγωγών από τη Μοζαμβίκη, ωστόσο οι υφιστάμενες πηγές αναμένεται να εξαντληθούν τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η χώρα αναπτύσσει τον πρώτο της τερματικό σταθμό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόλπο Richards.

Η Υπηρεσία Πετρελαίου της Νότιας Αφρικής εκτιμά ότι η λεκάνη Karoo διαθέτει περίπου 209 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια τεχνικά ανακτήσιμων αποθεμάτων σχιστολιθικού αερίου. Ωστόσο, μελέτη του Πανεπιστημίου του Γιοχάνεσμπουργκ (2017) υπολόγισε το πιθανό μέγεθος των αποθεμάτων σε 13 έως 390 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, με τις πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις να κινούνται προς το κατώτερο άκρο αυτού του εύρους.