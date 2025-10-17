Μυτιληναίος: Ανάγκη επανεκκίνησης εργοστασίων και μέτρων για ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη

Συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντίτε Τζουλ Γιόργκενσεν, είχε στις Βρυξέλλες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen Energy & Metals και Πρόεδρος της Eurometaux, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε την ανάγκη επανεκκίνησης εργοστασίων μη σιδηρούχων μετάλλων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, καθώς και την επείγουσα λήψη μέτρων για τη διασφάλιση βιώσιμου και ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία στην Ευρώπη.

Σε μια «πολύ ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση», όπως την περιέγραψε ο ίδιος, ο Πρόεδρος της Eurometaux πρότεινε τη δημιουργία τριμερούς συμφώνου στήριξης μεταξύ της βιομηχανίας των NFMs, των κρατών-μελών και της Κομισιόν, εντός του 2025, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια.

Ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός κλάδος των μετάλλων, όπως αποτυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της LME Week, αναφέροντας ότι το σημερινό περιβάλλον «παραμένει εξαιρετικά δύσκολο» και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις για να παραμείνει ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως ανέφερε, το CISAF International αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο χρειάζεται βελτιώσεις σε ζητήματα όπως η υποχρέωση εγκατάστασης ΑΠΕ επί τόπου και οι περιοριστικοί όροι του προσωρινού μηχανισμού ελάφρυνσης του κόστους.

Αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτροκίνηση της ΕΕ, τόνισε ότι «η πιο άμεση και αποδοτική λύση είναι η επανεκκίνηση των εργοστασίων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας».

Κλείνοντας, ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «προς όφελος του ευρωπαϊκού βιομηχανικού οικοσυστήματος».