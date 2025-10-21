Sunlight Group: Επίσκεψη Ακολούθων Άμυνας από 23 χώρες στις εγκαταστάσεις στην Ξάνθη

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia, και ηγέτιδα εταιρία παγκοσμίως σε καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, φιλοξένησε πρόσφατα την ετήσια ενημερωτική επίσκεψη των Ακολούθων Άμυνας (AKAM) από 23 χώρες και 5 ηπείρους, ενημερώνοντας για τον καθοριστικό ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας στην άμυνα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο βιομηχανικό της συγκρότημα στο Νέο Όλβιο Ξάνθης, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο καθετοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών κινητήριας ισχύος στον κόσμο και μία από τις πιο σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες στην Ευρώπη. Η πλήρως καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής του εργοστασίου διασφαλίζει την τεχνολογική αυτονομία και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Η φιλοξενία της πολυεθνικής αποστολής υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της Sunlight ως διεθνούς κύρους προμηθευτή προηγμένων ενεργειακών λύσεων για κρίσιμα αμυντικά συστήματα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναδείχθηκε η τεχνολογική υπεροχή και καινοτομία της Sunlight στην ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων, ειδικά σχεδιασμένων για απαιτητικές αμυντικές εφαρμογές, όπως είναι η «μπαταρία του στρατιώτη», η μπαταρία οχήματος και η μπαταρία για Μη Επανδρωμένα Οχήματα.

Η Sunlight διατηρεί ιστορική παρουσία στην αμυντική βιομηχανία, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ενώ την τελευταία πενταετία ενισχύει σταθερά τις επενδύσεις της σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Ως βασικός προμηθευτής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και διεθνών ενόπλων δυνάμεων, η εταιρεία παράγει τρεις από τις πέντε μπαταρίες που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές του ΝΑΤΟ, ενώ όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα διεθνή στρατιωτικά πρότυπα. Η τεχνογνωσία της αναγνωρίζεται διεθνώς, με κορυφαίο ορόσημο τη συμπερίληψή της στην επίσημη λίστα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης του αμερικανικού Πενταγώνου. Τέλος, οι προηγμένες λύσεις μπαταριών λιθίου της Sunlight για στρατιωτικά οχήματα επιτρέπουν τη λειτουργία των συστημάτων χωρίς τη συνεχή λειτουργία των μηχανών, μειώνοντας έτσι το θερμικό αποτύπωμα και αποτρέποντας την αποκάλυψη της θέσης, προσφέροντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή κάλυψη και αυτονομία.

Ο Συνταγματάρχης Vasile Stanescu, Dean of the Athens Attaché Association, δήλωσε σχετικά «Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Sunlight στην Ξάνθη, να γνωρίσουμε από κοντά τις δραστηριότητές της, να ενημερωθούμε για τη μακρόχρονη συνεργασία της με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και με ένοπλες δυνάμεις και αμυντικούς οργανισμούς άλλων χωρών. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να γνωρίσουμε τις επενδύσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που προωθεί η εταιρεία με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστων και βιώσιμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές.»

Ο Βασίλειος Ανδρίτσος, Commercial Executive Director, Industrial Mobility Global Key Accounts and Defense της Sunlight Group, ο οποίος επιβλέπει σημαντικούς διεθνείς λογαριασμούς και την ανάπτυξη στρατηγικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για εφαρμογές όπως η άμυνα, ανέφερε: «Στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία, η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελεί ύψιστη επιταγή της εθνικής ασφάλειας και της στρατηγικής επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στη Sunlight, ηγούμαστε στον τομέα αυτό και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε ενεργά στην ενεργειακή αυτονομία των διεθνών μας εταίρων, παρέχοντας τις τεχνολογίες αιχμής που τροφοδοτούν και εξασφαλίζουν την άμυνα του αύριο.»

Η αντιπροσωπεία των Ακολούθων Άμυνας περιλάμβανε εκπροσώπους από τις ακόλουθες 23 χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστραλία, Αυστρία, Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Τουρκία και Τσεχική Δημοκρατία.

Η Ετήσια Ενημερωτική Επίσκεψη Ακολούθων Άμυνας (AKAM), θεσμός του ΓΕΕΘΑ για την επαφή των διαπιστευμένων στην Ελλάδα Ακολούθων Άμυνας με φορείς που συμβάλλουν στην αμυντική ετοιμότητα και τεχνολογική πρόοδο της χώρας, πραγματοποιήθηκε με την εκπροσώπηση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από τον Ταξίαρχο Στέφανο Αμπουλέρη (Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/Ε4), ο οποίος συνόδευσε τους ξένους ΑΚΑΜ μαζί με πέντε επιτελείς από τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ). Την ενημερωτική επίσκεψη υποδέχθηκαν και συντόνισαν στελέχη της Sunlight Group, συμπεριλαμβανομένων των κ. Νίκου Τσιουβάρα (CTO), κ. Κώστα Πασπάλα (Greece Industrial Complex Manufacturing Director), κ. Γεράσιμου Καρβέλη (Head of Special Products Development), κας Αγγελικής Ελευθερίου (Corporate Affairs Director) και κ. Σπύρου Νάκου (Community Relations & Sustainability Manager).