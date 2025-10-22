Μ. Μανουσάκης: “Δύο κρίσιμα βήματα για τη συνέχιση του Great Sea Interconnector” – Ρυθμιστική ευθυγράμμιση Ελλάδας και Κύπρου

Στο στάδιο της θεσμικής και ρυθμιστικής ευθυγράμμισης εισέρχεται το έργο του Great Sea Interconnector, όπως επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο 7ο Renewable & Storage Forum.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ υπογράμμισε ότι το έργο έχει πλέον αναχθεί σε διακυβερνητικό επίπεδο, με άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ίδιου του Επιτρόπου Ενέργειας, γεγονός που καταδεικνύει τη στρατηγική του σημασία για την Ευρώπη.

“Το έργο βρίσκεται πλέον στα χέρια των κυβερνήσεων και της Κομισιόν, η οποία συμμετέχει ενεργά, με τον ίδιο τον Επίτροπο Ενέργειας στις συσκέψεις”, σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα έγιναν δύο καθοριστικά βήματα που επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας.

Το πρώτο βήμα, όπως ανέφερε, αφορά την επικείμενη έγκριση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της θυγατρικής του Great Sea Interconnector, από τις δύο ρυθμιστικές αρχές Ελλάδας και Κύπρου.

“Η έγκριση αυτή είναι κρίσιμη”, τόνισε, “διότι επιτρέπει την αποζημίωση του ΑΔΜΗΕ για τα λειτουργικά έξοδα και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο έργο”.

Το δεύτερο βήμα αφορά τη στάση της ΡΑΕΚ, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, προτίθεται να λάβει απόφαση εσόδου αντίστοιχη με αυτή του Έλληνα Ρυθμιστή, κάτι που μειώνει σημαντικά το ρυθμιστικό ρίσκο για τον ΑΔΜΗΕ και ενισχύει την επενδυτική ασφάλεια του έργου.

Ο κ. Μανουσάκης επεσήμανε ότι η επόμενη κρίσιμη φάση είναι η έκδοση της απόφασης για τις ταρίφες, ώστε να καταστεί δυνατή η εκταμίευση των πρώτων 25 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας – Κύπρου – Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

“Η βούληση της Ελλάδας είναι σαφής: το έργο είναι στρατηγικής σημασίας και πρέπει να προχωρήσει”, σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι “για να γίνει αυτό χρειάζεται ενότητα και μείωση του ρίσκου για τον επενδυτή”.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ στη συνεχιζόμενη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, όπως είπε, “εμπλέκεται όλο και πιο ενεργά στο έργο”.

“Η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν έχει θέσει το Great Sea Interconnector ως δεύτερο πιο σημαντικό άξονα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, γεγονός που υπογραμμίζει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου”, ανέφερε.

Επιπλέον, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμεύσει το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό grant που έχει δοθεί ποτέ για διασυνοριακό ενεργειακό έργο, γεγονός που δημιουργεί “θέμα κύρους” για την ίδια να δει το έργο να προχωρά ομαλά.

“Είμαι βέβαιος ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να παίζει θετικό και εποικοδομητικό ρόλο ώστε η διασύνδεση να γίνει πραγματικότητα”, υπογράμμισε ο κ. Μανουσάκης.