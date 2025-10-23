  1. Home
  2. Νέα
  3. Ελληνικός Χρυσός: Μια «Δωρεά ζωής» στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
Ελληνικός Χρυσός: Μια «Δωρεά ζωής» στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
Νέα
0

Ελληνικός Χρυσός: Μια «Δωρεά ζωής» στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής

0
Κρεβάτι και μόνιτορ ΜΕΘ
now viewing

Ελληνικός Χρυσός: Μια «Δωρεά ζωής» στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής

Στιγμιότυπο 2025-10-20, 10.35.24 πμ
now playing

Ελληνικός Χρυσός: Δημιουργία μετρήσιμης αξίας σε οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον -  Έκθεση Επίδοσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2024

skouries
now playing

Ελληνικός Χρυσός: Προχωράει το έργο στις Σκουριές - Επίσκεψη του Προέδρου του ΣΕΒ

HG SOTC_6246
now playing

Ελληνικός Χρυσός, Δήμος Αριστοτέλη & «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Νέα κοινή πρωτοβουλία για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών της Κεντρικής Μακεδονίας

Μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στον τομέα της δημόσιας υγείας στη Χαλκιδική αποτελεί η δωρεά νέου, υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής από την Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Η δωρεά, συνολικής αξίας 401.322,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αφορά την πλήρη ανανέωση του εξοπλισμού της ΜΕΘ και περιλαμβάνει αναπνευστήρες τελευταίας τεχνολογίας τύπου Evita V800, ηλεκτρικές κλίνες βαρέως πασχόντων με αερόστρωμα Total Care, καθώς και monitors ζωτικών παραμέτρων. Πρόκειται για συστήματα αιχμής που ενισχύουν ουσιαστικά τις δυνατότητες της μονάδας να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες του νομού, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όταν και σημειώνεται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της περιοχής λόγω τουριστικής περιόδου.

Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και η σχετική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες, σηματοδοτώντας και τυπικά την ουσιαστική αναβάθμιση της ΜΕΘ του νοσοκομείου Χαλκιδικής, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε ολόκληρο το νομό.

Παράλληλα με τον εξοπλισμό της ΜΕΘ, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση των μελετών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης τμημάτων του παλαιού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. Το έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση θαλάμων και βοηθητικών χώρων, την αντικατάσταση ανελκυστήρων, τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και προσβασιμότητας ΑμεΑ, με στόχο τη συνολική βελτίωση των υποδομών. 

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της Ελληνικός Χρυσός, συνολικού ύψους 80 εκατ. δολαρίων, το οποίο υλοποιείται σε βάθος 20ετίας και το οποίο εστιάζει στρατηγικά σε πέντε βασικούς πυλώνες: Υγεία και Μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες, Εκπαίδευση και Στήριξη της νέας γενιάς, Ισότητα & Συμπερίληψη, Περιβαλλοντική Προστασία & Κλιματική αλλαγή και Παράλληλη Οικονομική Ανάπτυξη.

Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, η Ελληνικός Χρυσός επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να συμβάλλει ουσιαστικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης της Χαλκιδικής.

tags:
Σχετικά θέματα
Σταύρος-Παπασταύρου

Συνάντηση Στ. Παπασταύρου – Ν. Τσάφου με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις – Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Eli Cohen

press-room 0
Heat Pump Consortium_02

Η LG ενισχύει την ηγεσία της στην Έρευνα και Ανάπτυξη HVAC μέσω συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως

press-room 0
ΔΕΗ – 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την ενέργεια της ΔΕΗ

press-room 0
Close

Share this video