Η LG ενισχύει την ηγεσία της στην Έρευνα και Ανάπτυξη HVAC μέσω συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως

Η LG Electronics (LG), σε συνεργασία με μερικά από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, προωθεί νέες καινοτομίες στον τομέα της θέρμανσης, του εξαερισμού και του κλιματισμού (HVAC). Μέσα από ένα δυναμικό πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), η LG και οι συνεργάτες της αναπτύσσουν προηγμένες τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα, υποστηρίζοντας το όραμα της εταιρείας για μια Καλύτερη Ζωή για Όλους (Better Life for All).

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δέσμευσης της LG στην έρευνα για αντλίες θερμότητας είναι ο Παγκόσμιος Συνεταιρισμός Αντλιών Θερμότητας (Global Heat Pump Consortium), ο οποίος περιλαμβάνει διάφορους περιφερειακούς συνδέσμους, μεταξύ των οποίων και ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός για την Προηγμένη Έρευνα στις Αντλίες Θερμότητας (ECAHR). Ο ECAHR, ο οποίος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2024, δημοσίευσε πρόσφατα έρευνα σχετικά με την αντλία θερμότητας αέρα-αέρα (AAHP) της LG. Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία, εστίασε σε πραγματικές δοκιμές, αποδεικνύοντας την υψηλή ενεργειακή απόδοση του συστήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντλία θερμότητας AAHP με ψυκτικό R32 της LG μπορεί να καταναλώνει έως και 90% λιγότερη ενέργεια και να μειώνει τις εκπομπές άνθρακα έως και κατά 99% σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς λέβητες πετρελαίου.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο τεύχος του περασμένου μήνα του REHVA Journal, ενός από τα κορυφαία περιοδικά HVAC στην Ευρώπη. Η κοινή αυτή έρευνα μεταξύ της LG και του Πανεπιστημίου Metropolitan του Όσλο αναδεικνύει την απόδοση και τα πιθανά οικονομικά οφέλη της AAHP της LG, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα ψυχρά κλίματα της Βόρειας Ευρώπης. Με βάση τα ευρήματα, η LG σχεδιάζει να κυκλοφορήσει νέο μοντέλο AAHP που θα απευθύνεται στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης αργότερα μέσα στο έτος.

Παράλληλα με την ανάπτυξη τεχνολογιών επόμενης γενιάς για προηγμένα προϊόντα HVAC, η LG συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστήμια για να αντιμετωπίσει σημαντικές ανάγκες των καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Yonsei της Νότιας Κορέας, η εταιρεία διεξάγει έρευνα σχετικά με μεθόδους εξάλειψης κοινών αλλεργιογόνων του εσωτερικού αέρα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η φωτοκατάλυση με διοξείδιο του τιτανίου μειώνει σημαντικά την παρουσία εισπνεόμενων ουσιών που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. Η LG σκοπεύει να προχωρήσει σε πιο εκτεταμένες μελέτες, με στόχο την ανάπτυξη συστήματος καθαρισμού αέρα που θα μπορεί να παγιδεύει και να απομακρύνει αποτελεσματικά διάφορους τύπους αλλεργιογόνων.

Επιπλέον, η LG και το Πανεπιστήμιο Tianjin της Κίνας πραγματοποίησαν μακροχρόνια μελέτη για την απόδοση καθαριστών αέρα σε τυπικά κινεζικά νοικοκυριά, δίνοντας έμφαση στις κουζίνες όπου το μαγείρεμα με λάδι είναι ιδιαίτερα συχνό. Για σχεδόν ένα έτος, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε ανάλυση δεδομένων μέσω LG ThinQ για να αξιολογήσει τους χώρους διαβίωσης και τις συνήθειες χρήσης των καταναλωτών.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι η ικανότητα του φίλτρου να αφαιρεί αιωρούμενα σωματίδια (PM) μειώνεται αισθητά σε περιβάλλοντα με υψηλές συγκεντρώσεις λιπαρών ατμών. Αυτό οδήγησε την LG στην ανάπτυξη τεχνολογιών φίλτρων που διατηρούν υψηλή απόδοση ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες. Η έρευνα παρακολούθησε επίσης την απόδοση στην απομάκρυνση επιβλαβών αερίων, αποκαλύπτοντας ότι το ενσωματωμένο φίλτρο σκόνης και αποσμητικού της LG λειτουργεί σχεδόν διπλάσια γρήγορα και με διπλάσια χωρητικότητα σε σχέση με τα συμβατικά φίλτρα. Οι αναβαθμίσεις αυτές έχουν ήδη εφαρμοστεί στους νεότερους καθαριστές αέρα της εταιρείας.

Η LG έχει επίσης συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα σε μια σειρά ερευνών σχετικά με τη μείωση των επιβλαβών ουσιών που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα από δασικές πυρκαγιές. Ένα από τα βασικά ευρήματα αφορά το σχηματισμό δευτερογενών οργανικών αερολυμάτων (SOA)¹. Συνδυάζοντας πειραματικά δεδομένα με μοντελοποίηση, η έρευνα ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τη δημιουργία των SOA. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως τα Atmospheric Chemistry and Physics και Science of the Total Environment.

«Μέσα από στενή συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, προωθούμε τεχνολογίες που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και τη συνολική απόδοση των συστημάτων HVAC, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο υγιών και βιώσιμων περιβαλλόντων διαβίωσης», δήλωσε ο Oh Sai-kee, επικεφαλής του LG ES R&D Lab.