  Συνάντηση Στ. Παπασταύρου – Ν. Τσάφου με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις – Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Eli Cohen
Συνάντηση Στ. Παπασταύρου – Ν. Τσάφου με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις – Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Eli Cohen
Φυσικό αέριο
Συνάντηση Στ. Παπασταύρου – Ν. Τσάφου με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις – Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Eli Cohen

Σταύρος-Παπασταύρου
Συνάντηση Στ. Παπασταύρου – Ν. Τσάφου με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις – Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Eli Cohen

Η ExxonMobil εισέρχεται στην αγορά θαλάσσιων καυσίμων LNG με επενδυτικό πλάνο 30 δισ. δολαρίων έως το 2031

Παπασταύρου για Chevron: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία - "Καζάν καζάν γιοκ" για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Συναντήσεις Παπασταύρου με Γκιλφόιλ και Βούλγαρο πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη

Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος, με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις, κ.  Nikolaas Baeckelmans και τον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου της MobilOil στην Ελλάδα, κ. Γεώργιο Πράσινο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ενεργειακό ενδιαφέρον της ExxonMobil στην Ελλάδα, καθώς και σε ευρύτερα θέματα της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης, σε συνέχεια και των συναντήσεων με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, κ. John Ardill που είχαν ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου στο Gastech Forum του Μιλάνο.

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, κ. Eli Cohen, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενεργειακού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο.

