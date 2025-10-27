Το πρώτο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE EL- BIOS και είναι πλέον διαθέσιμο στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της χώρας, στην επιστημονική κοινότητα και στο κοινό.

Με την ολοκλήρωσή του, το Πληροφοριακό Σύστημα τελεί υπό τη διαχείριση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: biodiversity.necca.gov.gr

Ένα σύγχρονο εργαλείο για την καταγραφή, προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Ελλάδας

Το Πληροφοριακό Σύστημα:

συγκεντρώνει πληροφορίες και δεδομένα βιοποικιλότητας από πολυάριθμες πηγές και παρόχους,

από πολυάριθμες πηγές και παρόχους, διαχέει και παρουσιάζει με εύληπτο και κατανοητό τρόπο τις πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα της χώρας.

Βασικός στόχος του είναι να διευκολύνει τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της χώρας:

στην παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της Ελλάδας και την εκτίμηση της κατάστασής της ,

της Ελλάδας και την , στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη λήψη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης, καθώς και

για τη λήψη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης, καθώς και στη χάραξη εθνικών στρατηγικών και πολιτικών για τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας.

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με σκοπό την εξοικείωση των πολιτών που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα με τις βασικές λειτουργίες και τα εργαλεία του Πληροφοριακού Συστήματος.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν:

οι δυνατότητες αναζήτησης, εισαγωγής και ανάλυσης δεδομένων ,

, και οι τρόποι αξιοποίησης του συστήματος για την επιστημονική έρευνα, τη χάραξη πολιτικών και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Πρόγραμμα σεμιναρίου: https://shorturl.at/0h54C

Προεγγραφή (απαραίτητη): https://shorturl.at/PSi0u

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://tinyurl.com/46cakhn5

Το έργο LIFE EL-BIOS

Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE EL-BIOS (LIFE20 GIE/GR/001317), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο με συνολικό προϋπολογισμό 2.571.132 €.

Υπό τον συντονισμό του Πράσινου Ταμείου, το έργο υλοποιείται από τους εξής φορείς:

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο Πανεπιστημίου Μάλαγας

Εταιρία Μελετών ΟΛΥΜΠΟΣ

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας: biodiversity.necca.gov.gr

Έργο LIFE EL-BIOS: https://biodiversity-greece.gr/