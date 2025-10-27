Ιράκ: Στα 3,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως οι εξαγωγές πετρελαίου – Ανεπηρέαστες από την πυρκαγιά στη Ζουμπάιρ

Οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου του Ιράκ ανέρχονται σε 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Πετρελαίου, Χαγιάν Αμπντέλ Γάνι, τη Δευτέρα. Ο ίδιος τόνισε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στην πετρελαιοπηγή Ζουμπάιρ δεν επηρέασε τις αποστολές αργού.

«Οι εξαγωγές προχωρούν κανονικά και συνεχίζονται αδιάλειπτα», ανέφερε ο Αμπντέλ Γάνι, διευκρινίζοντας ότι οι εξαγωγές από την περιοχή του βόρειου Κουρδιστάν ανέρχονται σε περίπου 195.000 βαρέλια ημερησίως, φτάνοντας κατά περιόδους τα 200.000 βαρέλια, μετά την επανέναρξη των αποστολών από το βόρειο Ιράκ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, το Ιράκ είχε αναφέρει συνολικές εξαγωγές περίπου 3,4 εκατ. βαρελιών ημερησίως, γεγονός που δείχνει αύξηση της παραγωγής.

Η πυρκαγιά στο κοίτασμα Ζουμπάιρ, που ξέσπασε ενώ εργάτες πραγματοποιούσαν εργασίες συγκόλλησης κοντά σε αγωγό, είχε τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και πέντε σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους. Η φωτιά επηρέασε τμήμα αγωγού που μεταφέρει αργό πετρέλαιο σε κοντινές δεξαμενές αποθήκευσης.

Οι ροές από την ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν έχουν ανακάμψει μετά τη συμφωνία μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης του Ιράκ, της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν και οκτώ διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών, η οποία επέτρεψε την επανεκκίνηση των εξαγωγών μέσω Τουρκίας ύστερα από παύση δυόμισι ετών.

Ο Αμπντέλ Γάνι δήλωσε ακόμη ότι το Ιράκ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τον OPEC σχετικά με το μέγεθος της ποσόστωσής του, στο πλαίσιο της συνολικής παραγωγικής του ικανότητας των 5,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως. Το Ιράκ, το οποίο συχνά υπερβαίνει τις συμφωνημένες ποσοστώσεις, έχει δεσμευτεί να τηρεί την τρέχουσα ποσόστωση των 4,4 εκατ. βαρελιών ημερησίως.