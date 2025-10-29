  1. Home
Φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας

φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας

τιμες πετρελαιου
Μεγάλη υποχώρηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

picture desfa
ΔΕΣΦΑ: Επταπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου στο 9μηνο

φυσικό αέριο
Η ΕΕ κάνει βήμα προς την απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως το 2028

Σημαντικό βήμα για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με την επιτυχή ολοκλήρωση της δημοπρασίας για δέσμευση της δυνατότητας εξαγωγής φυσικού αερίου μέσω του συστήματος αγωγών των χωρών της περιοχής, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πρόκειται όπως σημειώνουν πηγές του ΥΠΕΝ για την πρώτη δημοπρασία του βελτιωμένου προϊόντος δυναμικότητας “Route 1”, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές προς διάθεση για περίοδο έξι μηνών, έως και τον Απρίλιο του 2026, με στόχο την κάλυψη των άμεσων ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, στη δημοπρασία που αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω της Διαβαλκανικής οδού (Trans-Balkan), δεσμεύτηκε για τον μήνα Νοέμβριο συνολική ποσότητα 6.320.000 KWh/ημέρα (6,32 GWh/ημέρα) από τρεις χρήστες.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από κοινού από τον ΔΕΣΦΑ και τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

Σημειώνουν δε ότι καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της δημοπρασίας έπαιξε η συνάντηση των Διαχειριστών που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ.Παπασταύρου με αποτέλεσμα την μεσοσταθμική μείωση των ταριφών διέλευσης του αερίου κατά 10%.

