Metlen: Αγορά μετοχών αξίας 2,11 εκατ. ευρώ από τον Ευ. Μυτιληναίο
ΑΠΕ
Σε νέα αγορά μετοχών της Metlen προχώρησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος, όπως έγινε γνωστό από χρηματιστηριακή καταχώρηση.

Ειδικότερα, ο CEO της Metlen αγόρασε την Δευτέρα (27/10) 50.000 μετοχές της εταιρείας σε τιμή 42,2019 ευρώ η μία, με τη συνολική αξία της συναλλαγής δηλαδή να υπερβαίνει τα 2,11 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου ο Ευ. Μυτιληναίος είχε αγοράσει επίσης 15.000 μετοχές της Metlen, έναντι συνολικού τιμήματος 708 χιλ. ευρώ (σε τιμές τότε από 47,1 έως 47,30 ευρώ).

Οι κινήσεις του επικεφαλής του ομίλου επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη που έχει ο ηγέτης της Metlen στις προοπτικές της και την έμπρακτη υποστήριξή του, σε μία περίοδο που ο τίτλος της δέχεται σημαντικές πιέσεις, μεταξύ άλλων λόγω θέσεων short που διατηρούν funds όπως η Millennium Capital και η Marshall Wace.

Στις σημερινές συναλλαγές η μετοχή της Metlen βρέθηκε να υποχωρεί έως τα 41,74 ευρώ (-0,62%) ωστόσο από όταν έγινε γνωστή η κίνηση του Ευ. Μυτιληναίου κινείται σταθερά ανοδικά, έχοντας φτάσει έως τα 42,80 (+1,9%).

