Η Κίνα οργανώνει σύστημα αλυσίδας εφοδιασμού για το λίθιο

Η Κίνα έχει οργανώσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αλυσίδας εφοδιασμού για τα προϊόντα λιθίου , ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, η Βιομηχανική Ένωση Mη Σιδηρούχων Μετάλλων Κίνας (CNMIA).

H κινεζική παραγωγή σημαντικών προϊόντων λιθίου, συμπεριλαμβανομένων του ανθρακικού λιθίου, του υδροξείδιου του λιθίου, αλλά και των υλικών καθόδου για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, έχει την πρώτη θέση παγκοσμίως εδώ και χρόνια, δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο Λιν Ρουχάι, αξιωματούχος της ίδιας ένωσης.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2025, η κινεζική παραγωγή ανθρακικού λιθίου καταγράφηκε περίπου στους 588.000 τόνους, ενώ η παραγωγή υδροξειδίου του λιθίου έφτασε περίπου τους 303.000 τόνους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αδυναμίας, η αγορά λιθίου δείχνει σημάδια ανάκαμψης, προσφέροντας νέα πνοή στις τιμές του «μετάλλου των μπαταριών». Όπως αναφέρει η Handlesblatt, το λίθιο είχε υποχωρήσει σχεδόν κατά 90% από το ιστορικό υψηλό του στα τέλη του 2022, όταν η τιμή του ανθρακικού λιθίου εκτοξεύθηκε στα 79.650 δολάρια ανά τόνο. Ωστόσο, από τον Ιούλιο και κυρίως τον Αύγουστο, η αγορά κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο, με την τιμή να αυξάνεται κατά 20% μέσα σε δύο εβδομάδες. Το ράλι πυροδοτήθηκε από τη διακοπή παραγωγής σε ένα μεγάλο κινεζικό ορυχείο, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για μια πιθανή αλλαγή τάσης στην αγορά.

Συγκεκριμένα, τη δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου, ο όμιλος μπαταριών CATL ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας ενός ορυχείου που αντιστοιχεί περίπου στο 6% της παγκόσμιας παραγωγής λιθίου. Η είδηση οδήγησε σε άνοδο των τιμών και σε ενίσχυση των μετοχών των μεταλλευτικών εταιρειών.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για διακοπή τουλάχιστον τριών μηνών, η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει ξανά νωρίτερα από το προβλεπόμενο, όπως αναφέρει το Bloomberg, γεγονός που οδήγησε σε ήπια υποχώρηση των τιμών και των μετοχών. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και οι βραχυπρόθεσμες διακοπές παραγωγής υποδηλώνουν μια πιθανή αλλαγή τάσης, καθώς αναδεικνύουν τη σημασία της πειθαρχίας στην προσφορά.

Όπως εξηγεί ο Michael Widmer, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην Bank of America (BofA), τα προσωρινά μέτρα της Κίνας ενδέχεται να «σηματοδοτούν το τέλος μιας απεριόριστης αύξησης της παραγωγής». Το πλαίσιο των διακοπών παραγωγής συνδέεται με την κινεζική εκστρατεία κατά της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας σε διάφορους κλάδους, την επονομαζόμενη «Anti-Involution». Η πολιτική αυτή επηρεάζει και την παραγωγή πρώτων υλών, όπου η Κίνα είχε προηγουμένως δημιουργήσει πλεονάζουσες δυνατότητες.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές για το λίθιο και γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Παράλληλα, εταιρείες εκτός Κίνας είχαν επενδύσει σε νέα έργα λιθίου, προσδοκώντας τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για ηλεκτροκίνηση. Οι προβλέψεις όμως δεν επαληθεύτηκαν, με αποτέλεσμα η παραγωγή να υπερβαίνει τη ζήτηση και οι τιμές να πέφτουν. Τώρα, ωστόσο, η εθελοντική πειθαρχία στην παραγωγή, που παρατηρείται και εκτός Κίνας – όπως στην Αυστραλία – επαναφέρει έναν βαθμό ισορροπίας. Η τιμή του λιθίου παραμένει κάτω από τα 11.000 δολάρια ανά τόνο, ενώ οι παραγωγοί υψηλού κόστους καταγράφουν ζημίες ακόμα και με τιμές έως 17.000 δολάρια ανά τόνο.

Η εκστρατεία της Κίνας κατά της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση των τιμών, προειδοποιεί ο Nitesh Shah, επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων και μακροοικονομικών στην Wisdomtree, καθώς πιθανές περικοπές στην παραγωγή μπαταριών ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για λίθιο.

Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, ο Shah προβλέπει αύξηση των τιμών, δεδομένου ότι η αγορά παραμένει επί του παρόντος σε πλεόνασμα, ενώ μακροπρόθεσμα διαφαίνονται πιθανές ελλείψεις. Οι τρέχουσες χαμηλές τιμές αναστέλλουν νέες επενδύσεις, ενώ η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, εν μέρει λόγω των αναγκών της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων, που προβλέπεται να διπλασιάσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση έως το 2030.

Οι εκτιμήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας για τη ζήτηση στο λίθιο

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) επιβεβαιώνει αυτή την προοπτική, προβλέποντας ότι ακόμη και αν τα κράτη ακολουθήσουν μόνο τα υφιστάμενα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών, η ζήτηση για λίθιο θα αυξηθεί πάνω από 4,5 φορές έως το 2040.

Η απαιτούμενη για αυτό προσφορά από τα ορυχεία εκτιμάται μόνο στο μισό του προβλεπόμενου, ενώ η αγορά συνδέεται με υψηλούς γεωπολιτικούς κινδύνους: περίπου το 70% της περαιτέρω επεξεργασίας πραγματοποιείται στην Κίνα, η οποία συγκαταλέγεται στους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως.