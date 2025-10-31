Καινοτομία στην κατασκευή σωλήνων υψηλής απόδοσης μέσω της κοινοπραξίας HALCOR NTT

Η ΧΑΛΚΟΡ, τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor και κορυφαίος παραγωγός σωλήνων χαλκού στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), ανακοινώνει τη δημιουργία της κοινοπραξίας HALCOR NTT. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική σύμπραξη με τη Suzhou New-Taitong FIN-Tube Company (NTT), μέρος της Taiwan Chung Chen Metal Industrial Company (CCM Group), με εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικά διαμορφωμένων σωλήνων από το 1973.

Κάνοντας πράξη το «Engineering Thermal Innovation», η εταιρεία HALCOR NTT είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει το τοπίο της αγοράς HVAC&R (Heating, Ventilation, Air Condition & Refrigeration), προσφέροντας προϊόντα σχεδιασμένα για βέλτιστη θερμική απόδοση, τα οποία παράγονται και δοκιμάζονται εξολοκλήρου στην Ευρώπη και προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.

Βασικός πυλώνας της συνεργασίας είναι η δημιουργία των σωλήνων TALOS® NTT FIN, ειδικά σχεδιασμένων για εναλλάκτες θερμότητας (shell-and-tube), οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης, κλιματισμού και θέρμανσης. Οι σωλήνες έχουν ειδικά διαμορφωμένες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες που βελτιώνουν τις θερμικές επιδόσεις και τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος.

Η HALCOR NTT ελέγχει όλη τη διαδικασία. Από την πρώτη ύλη του χαλκού έως τους σωλήνες TALOS® NTT FIN, η πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία – από την κάθοδο χαλκού έως το τελικό προϊόν – εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα, πλήρη ιχνηλασιμότητα και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, ταχύτερη παράδοση και υψηλή απόδοση.

Συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο, τη βιομηχανική υπεροχή της ΧΑΛΚΟΡ, με την εξειδίκευση της NTT, η HALCOR NTT δεσμεύεται να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση μέσω πρωτοποριακών λύσεων, θέτοντας νέα πρότυπα στην αγορά και καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.halcor.com