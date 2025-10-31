  1. Home
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη βόρεια Ελλάδα
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη βόρεια Ελλάδα

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη βόρεια Ελλάδα

Την ευστάθεια και ανθεκτικότητα του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη βόρεια Ελλάδα ισχυροποιεί ο ΑΔΜΗΕ με τη μετατόπιση του σημείου σύνδεσης της διασυνδετικής γραμμής 400 kV προς το Blagoevgrad της Βουλγαρίας, από το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Θεσσαλονίκης στο αντίστοιχο του Λαγκαδά. 

Η εκτροπή υλοποιήθηκε με τη σύνδεση νέου τμήματος γραμμής μεταφοράς απλού κυκλώματος 400 kV, μήκους 11,6 χλμ, στην υφιστάμενη γραμμή. Ο Διαχειριστής ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία την τροποποιημένη όδευση με στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της λειτουργίας των διεθνών διασυνδέσεων και κατ’ επέκταση του εγχώριου ηλεκτρικού συστήματος.

Παράλληλα, αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο τα τεχνικά οφέλη που προσφέρει στο σύστημα η κατασκευή του ΚΥΤ Λαγκαδά, με βασικότερα την ισορροπημένη κατανομή των καταναλωτικών φορτίων της Θεσσαλονίκης και των συνδέσεων των τοπικών γραμμών μεταφοράς, αλλά και την ενίσχυση της αξιόπιστης τροφοδότησης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος αναδιατάξεων των κυκλωμάτων της περιοχής, βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του συστήματος ακόμη και σε περίπτωση έκτακτων συμβάντων ενώ σταδιακά θα επιτρέψουν την κατάργηση εναερίων τμημάτων γραμμών που διέρχονται από πυκνοκατοικημένες περιοχές.

