Ανοδική τροχιά για τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος τον Νοέμβριο – Πού κινούνται οι τιμές

Αυξημένες τιμές καταγράφονται στα «πράσινα» (κυμαινόμενα) τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο, με τη μέση επιβάρυνση να κυμαίνεται μεταξύ 12% και 14%. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στη συνεχιζόμενη αύξηση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ενισχύθηκε κατά περίπου 21% τον Οκτώβριο. Οι πάροχοι, παρ’ όλα αυτά, απορρόφησαν σχεδόν το 50% της αύξησης, περιορίζοντας τη λιανική αναπροσαρμογή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της PAAEY, η μέση τελική τιμή προμήθειας για τα πράσινα τιμολόγια κινείται στα 0,17 – 0,19 €/kWh, με τη ΔΕΗ να παραμένει η πιο οικονομική επιλογή της αγοράς, στα 0,13928 €/kWh για καταναλώσεις έως 500 kWh (με εμπρόθεσμη εξόφληση και χρήση myΔΕΗ). Ο ΗΡΩΝ ακολουθεί με 0,1476 €/kWh, ενώ η Protergia και η OTE Estate διαμορφώνονται στα 0,159 €/kWh και 0,1584 €/kWh αντίστοιχα. Από την άλλη, οι τιμές στους υπόλοιπους παρόχους ανεβαίνουν αισθητά, φτάνοντας έως και τα 0,199 €/kWh.

Πάροχος Τελική Τιμή (€/kWh) Πάγιο (€/μήνα) Παρατηρήσεις ΔΕΗ 0,13928 (έως 500 kWh) / 0,15926 (άνω των 500 kWh) 5,00 Έκπτωση 26% με εμπρόθεσμη εξόφληση & myΔΕΗ ΗΡΩΝ 0,1476 5,00 Έκπτωση συνέπειας OTE Estate 0,1584 5,00 Αορίστου διάρκειας Protergia 0,159 5,00 Έκπτωση συνέπειας Solar Energy 0,17539 0,00 Έκπτωση συνέπειας 35% Elin 0,19488 5,00 Αορίστου διάρκειας NRG 0,197 3,50 Έκπτωση eBill & πάγια εντολή Φυσικό Αέριο ΕΕΕ 0,197 5,00 Έκπτωση συνέπειας, σύμβαση 24 μηνών Volton 0,19936 4,90 Δώρο 50 € για νέες αιτήσεις Eunice 0,19929 5,00 Αορίστου διάρκειας Elpedison 0,15241 (0–100 kWh) / 0,264 (άνω των 100 kWh) 5,00 Κλιμακωτή χρέωση Zenith 0,25227 5,00 Υψηλότερη τιμή της αγοράς

Οι διαφορές στις τελικές τιμές δείχνουν την έντονη διαφοροποίηση στρατηγικών μεταξύ των παρόχων. Η ΔΕΗ εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, συγκρατώντας τις τιμές μέσω έκπτωσης, ενώ ο ΗΡΩΝ διατηρεί σταθερή πολιτική, επιλέγοντας μικρότερη προσαρμογή. Αντίθετα, εταιρείες όπως η Volton, η NRG και η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχουν μετακυλήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις αυξήσεις της χονδρικής στους τελικούς καταναλωτές.

Η αγορά πλέον διαμορφώνει δύο αντίρροπες τάσεις: από τη μία, η συγκράτηση των τιμών για λόγους ανταγωνιστικότητας· από την άλλη, η πλήρης προσαρμογή στα αυξημένα κόστη προμήθειας, με στόχο τη διατήρηση περιθωρίου ασφαλείας. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενεργειακό τοπίο υψηλής μεταβλητότητας, όπου οι καταναλωτές καλούνται να επιλέξουν προσεκτικά το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες και την κατανάλωσή τους.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που παραμένουν σε κυμαινόμενα τιμολόγια πρέπει να γνωρίζουν ότι οι τιμές αναπροσαρμόζονται κάθε μήνα με βάση τη χονδρική αγορά. Είναι κρίσιμο να ελέγχουν τις ανακοινώσεις των παρόχων και να υπολογίζουν όχι μόνο την τιμή κιλοβατώρας, αλλά και το πάγιο κόστος, που κυμαίνεται από 0 έως 5 ευρώ για τους περισσότερους παρόχους — με λίγες εξαιρέσεις έως και 15 ευρώ. Για όσους επιθυμούν σταθερότητα και προβλεψιμότητα, τα «μπλε» (σταθερά) τιμολόγια παραμένουν η πιο συμφέρουσα επιλογή, καθώς οι τιμές τους ξεκινούν από 0,088 €/kWh και ορισμένα προγράμματα προσφέρονται κάτω από τα 10 σεντ/kWh.