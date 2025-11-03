Σταύρος Παπασταύρου: «Τρεις Αμερικανοί Υπουργοί της Κυβέρνησης Τραμπ στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα – η χώρα μας επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών εξελίξεων»

Τη συμμετοχή τριών Αμερικανών – μελών της Κυβέρνησης Τραμπ στην επερχόμενη σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενεί η Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα», με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, παρόντες θα είναι ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, κ. Doug Burgum και ο Υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, κ. Michael Rigas. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν, επίσης, Υπουργοί Ενέργειας από 25 χώρες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και πάνω από 400 υψηλοί αξιωματούχοι.

«Η χώρα μας θα βρεθεί στο επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών εξελίξεων. Δύο είναι οι στόχοι μας από το P-TEC», τόνισε ο Υπουργός, «πρώτον, να διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη γεωστρατηγική θέση χώρας μας, ως εισόδου στην Ευρώπη του αμερικανικού LNG και, δεύτερον, να συναφθούν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που θα φέρουν κέρδος για τη χώρα μας. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξουν τέτοιες συμφωνίες για την ενέργεια.» Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις σημαντικές επιπτώσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη από την τιμή φυσικού αερίου που εισάγεται από το εξωτερικό. «Η χώρα μας όφειλε -και το κάνει πράξη η Κυβέρνηση-, στο πλαίσιο της ενεργειακής μας ανεξαρτησίας, να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τον τομέα υδρογονανθράκων. Γειτονικές χώρες όπως Ισραήλ, Λίβανος, Τουρκία, Κύπρος, Αλβανία, όλες το έχουν κάνει εκτός από εμάς, λόγω ιδεοληψιών τόσα χρόνια. Τώρα γίνεται πράξη, υπεγράφησαν οι Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες ορίζονται ως προτιμητέοι επενδυτές οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron – Helleniq Energy. Πριν το τέλος του χρόνου πάμε τις συμβάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά στη Βουλή. Τρέχουμε, για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Πατρίδας μας.», είπε χαρακτηριστικά.

Ως προς το ζήτημα της λειψυδρίας και τις χθεσινές ανακοινώσεις στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε την ετήσια δραματική μείωση των αποθεμάτων νερού κατά 250 εκατ. κυβικά μέτρα. «Η μείωση αυτή οφείλεται στην κλιματική κρίση, τη μείωση των βροχοπτώσεων κατά 25% και των χιονοπτώσεων, την αύξηση της εξάτμισης των υδάτων κατά 15% λόγω υψηλών θερμοκρασιών και την ταυτόχρονη αύξηση της κατανάλωσης νερού κατά 6%. Η υδρολογική εκτίμηση είναι ότι η καμπύλη ανόδου και ύφεσης είναι κυκλική, ωστόσο λαμβάνουμε 3 δέσμες μέτρων: μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα», εξήγησε.

Στα μακροπρόθεσμα, εντάσσονται αυτά που γίνονται ανά γενιά, ένα μεγάλο έργο έγινε το 1929, που παραδόθηκε το φράγμα του Μαραθώνα επί Ελευθερίου Βενιζέλου, το 1956 η λίμνη Υλίκη και το 1979 ο Μόρνος επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, το 1990 τέθηκαν οι βάσεις για τον Εύηνο επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. «Το μεγάλο έργο της δικής μας γενιάς, επί Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ο Εύρυτος», είπε ο Υπουργός, δηλαδή η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Ως προς τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο «Plan Β, που θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που καθυστερήσει ο Εύρυτος, έχουμε προβλέψει αφαλατώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές», ενώ τα βραχυπρόθεσμα μέτρα αφορούν «γεωτρήσεις που γίνονται ήδη σε Βοιωτικό Κηφισό, Μαυροσουβάλα και Ούγγρους, που εξασφαλίζουν άμεσα 150 εκατ. κυβικά μέτρα και μας πάνε ως την ολοκλήρωση του Ευρύτου, ο οποίος θα εξασφαλίσει την Αττική για 30 χρόνια. Παράλληλα, γίνονται έργα αφαλατώσεων σε 40 νησιά.»

Τέλος, ανέδειξε το θέμα του κατακερματισμού και της σπατάλης στο πεδίο της διαχείρισης του νερού. «Η χώρα έχει απώλεια 50% του νερού της, όταν στο Ισραήλ και τη Σιγκαπούρη την ίδια σταγόνα τη χρησιμοποιούν δυο και τρεις φορές, με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας. Εμείς έχουμε 740 παρόχους νερού, ύδρευσης και άρδευσης. Τώρα ξεκινάμε το νοικοκύρεμα. Η γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σε Βοιωτία-Εύβοια-Φωκίδα και Χαλκιδική αντίστοιχα, εταιρείες στις οποίες το κράτος έχει την πλειοψηφία, θα έχουν την ευθύνη και για ύδρευση και για άρδευση. Μέχρι το 2023 δεν υπήρχε καν Ρυθμιστική Αρχή, η Κυβέρνησή μας ίδρυσε τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.». Ως προς την τιμολόγηση, τόνισε ότι «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η Ελλάδα έχει το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη και αυτό θα διατηρηθεί.»