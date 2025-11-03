Metlen: Συνεχίζει τις αγορές μετοχών ο Ευ. Μυτιληναίος

Σε ακόμα μία αγορά μετοχών της Metlen προχώρησε ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή ο ηγέτης της Metlen προέβη στην αγορά 15.000 μετοχών της εταιρείας στα 44,1077 ευρώ, με τη συνολική αξία της συναλλαγής στα 661.615 ευρώ.

Η κίνηση ήρθε σε συνέχεια των αντίστοιχων που έκανε ο Ευ. Μυτιληναίος όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία διέθεσε συνολικά πλέον 5,288 εκατ. ευρώ για την αγορά μετοχών της Metlen.