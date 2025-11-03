  1. Home
Metlen: Συνεχίζει τις αγορές μετοχών ο Ευ. Μυτιληναίος
Metlen: Συνεχίζει τις αγορές μετοχών ο Ευ. Μυτιληναίος

Metlen: Συνεχίζει τις αγορές μετοχών ο Ευ. Μυτιληναίος

Metlen: Αγορά μετοχών αξίας 2,11 εκατ. ευρώ από τον Ευ. Μυτιληναίο

Μυτιληναίος στο BBC: Η κατάσταση με το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία δεν είναι βιώσιμη

Η Metlen υπέγραψε 10ετή Συμφωνία Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA) 235 MW με την Engie

Σε ακόμα μία αγορά μετοχών της Metlen προχώρησε ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή ο ηγέτης της Metlen προέβη στην αγορά 15.000 μετοχών της εταιρείας στα 44,1077 ευρώ, με τη συνολική αξία της συναλλαγής στα 661.615 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται σήμερα έως τα 44,84 ευρώ με κέρδη άνω του 1,9%.
