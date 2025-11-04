Σταύρος Παπασταύρου: «Η Ελλάδα, με αυτοπεποίθηση και σχέδιο, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδιαμορφώνει την ενεργειακή στρατηγική της ευρύτερης περιοχής»

Την εξαιρετική σημασία που έχει για τη χώρα μας η επερχόμενη συνεδρίαση των Υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC), που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα, ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στην τηλεόραση ΕΡΤ News και την εκπομπή «Συνδέσεις», με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, «η Ελλάδα, με αυτοπεποίθηση και σχέδιο, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδιαμορφώνει την ενεργειακή στρατηγική της ευρύτερης περιοχής. Η χώρα μας θα βρεθεί στο επίκεντρο των διατλαντικών ενεργειακών εξελίξεων. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είναι εδώ 4 Υπουργοί της Κυβέρνησης Τραμπ και 25 Υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε., να συζητήσουμε την ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και τη δυνατότητα της Ελλάδας να είναι ο ενεργειακός κόμβος, προκειμένου το αμερικανικό φυσικό αέριο να πηγαίνει στην Ευρώπη». Εκτός, όμως, από τους αξιωματούχους, ο Υπουργός τόνισε ότι θα έρθουν και 300 εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών από Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, «προκειμένου να συζητήσουν για επενδύσεις στην περιοχή, γιατί για να γίνει αυτή η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο χρειάζεται ενίσχυση και αύξηση των υποδομών. Χρειάζονται αγωγοί, χρειάζονται νέα FSRU, που όχι μόνο γεωστρατηγικά, αλλά και οικονομικά -με τις επενδύσεις αυτές- ωφελούν τη χώρα μας. Μπορεί να δούμε συμφωνίες που θα μας εκπλήξουν θετικά».

Για τους λόγους, δε, για τους οποίους η χώρα μας επελέγη να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο, ο Υπουργός εξήγησε: «Η χώρα μας διαθέτει προνομιακή γεωγραφική θέση μεταξύ τριών ηπείρων, Ασίας- Ευρώπης-Αφρικής, διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές που έχουν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα και μία κυβέρνηση φιλική προς τις επενδύσεις, με ενεργειακό ρεαλισμό που επιτρέπει να μιλούμε την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ».

Υπενθύμισε, δε, ότι στην περίπτωση της Chevron – Helleniq Energy οι διαδικασίες έτρεξαν πολύ γρήγορα, γεγονός πολύ σημαντικό γιατί «οι προερχόμενοι έξω από την Ευρώπη έχουν έναν μεγάλο φόβο, ότι το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρώπης είναι πολύ αργό και αποτρέπει τις επενδύσεις. Στην περίπτωση της Chevron αποδείξαμε ότι και το δημόσιο συμφέρον προστατεύουμε και τις διαδικασίες τρέχουμε. Ο τομέας υδρογονανθράκων είναι πολύ σημαντικός. Θα τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για τις γεωτρήσεις. Είναι κυρίαρχη προτεραιότητα για εμάς, καθώς οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν κάθε πολίτη, και την ανταγωνιστικότητά μας», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

Ως προς το καλώδιο σύνδεσης με την Αίγυπτο, το χαρακτήρισε «έργο οραματικό» που καθίσταται απαραίτητο, γι’ αυτό και η ΕΕ το έχει αναγάγει στα εμβληματικά της έργα. Για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε: «Επιτέλους, μετά από 2 χρόνια μεταβιβάστηκαν οι άδειες στον ΑΔΜΗΕ, οι δύο ρυθμιστικές αρχές ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ έχουν γραμμή επικοινωνίας, επιλύουμε βήμα-βήμα τις τεχνικές και οικονομικές εκκρεμότητες και είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει, στο βαθμό που και οι δύο πλευρές το θέλουν και θα προσπαθήσουν να τις επιλύσουν». Ως «εξίσου καθοριστικής σημασίας» περιέγραψε την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, «που χρειάζεται άφθονη και φθηνή ενέργεια».

Ο κ. Παπασταύρου, ερωτηθείς για τη συμμετοχή του στο αυριανό, έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες για τον κλιματικό νόμο που αφορά στη μείωση εκπομπών αερίου μέχρι το 2040, ανέλυσε την επίπτωσή του στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα του πολίτη και τη θέση της χώρας μας: «Ανάλογα με τον στόχο που πρέπει να πετύχει κάθε χώρα, θα πρέπει να πάρει κάποια σημαντικά μέτρα. Η Ελλάδα είναι υπέρ της μείωσης, αλλά δεν θα βάλουμε τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους, δεν θα βάλουμε ένα στόχο χωρίς να δούμε τις πρακτικές συνέπειες που θα έχει στη ζωή των πολιτών. Ζητούμε λοιπόν ευελιξίες, ρήτρα αναθεώρησης -review clause-, αν ο στόχος μείωσης εκπομπών κατά 90% για κάποιον λόγο αντικειμενικά δεν βγαίνει, θα πρέπει να μπορούμε να τον αλλάξουμε. Επίσης πρέπει να υπάρχει ειδική προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά».