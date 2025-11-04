  1. Home
Saudi Aramco: Αύξηση στα κέρδη γ' τριμήνου για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία παγκοσμίως, παρά τις πιέσεις
Νέα
Πετρέλαιο
Saudi Aramco: Αύξηση στα κέρδη γ’ τριμήνου για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία παγκοσμίως, παρά τις πιέσεις

Saudi Aramco: Αύξηση στα κέρδη γ’ τριμήνου για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία παγκοσμίως, παρά τις πιέσεις

Η Saudi Aramco εισέρχεται δυναμικά στις αγορές μετάλλων

Ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Saudi Aramco και Repsol για εξαγορά στον τομέα των ΑΠΕ

Saudi Aramco: Μειωμένα τα κέρδη και τα έσοδα το 2024

Αύξηση 0,9% στην κερδοφορία του γ’ τριμήνου ανακοίνωσε η Saudi Aramco, λαμβάνοντας ώθηση από την υψηλότερη παραγωγή, ακόμα και παρά τις πιέσεις που δέχονται τελευταία οι τιμές του πετρελαίου. 

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 104,92 δισ. ριάλ Σαουδικής Αραβίας (27,98 δισ. δολ.) έναντι 98,47 δισ. ριάλ Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία παγκοσμίως ανακοίνωσε έσοδα 418,16 δισ. έναντι 411,26 δισ. ριάλ Σαουδικής Αραβίας.

“Αυξήσαμε την παραγωγή με ελάχιστο πρόσθετο κόστος και προμηθεύσαμε αξιόπιστα πετρέλαιο, φυσικό αέριο και συναφή προϊόντα, από τα οποία εξαρτώνται οι πελάτες μας, οδηγώντας σε ισχυρή οικονομική απόδοση και τριμηνιαία αύξηση κερδών” δήλωσε ο CEO της Aramco, Amin Nasser.

Η Aramco βρίσκεται αντιμέτωπη με συμπίεση κερδών εν μέσω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου.

Το Σαββατοκύριακο, ο OPEC+ ανακοίνωσε μια μέτρια αύξηση στην παραγωγή πετρελαίου για τον Δεκέμβριο (κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα, αντίστοιχα με τα επίπεδα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου) και αποφάσισε να σταματήσει τις περαιτέρω αυξήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Από τον Απρίλιο, ο OPEC+ έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής του κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αλλά άρχισε να χαλαρώνει τον ρυθμό των αυξήσεων τον Οκτώβριο λόγω των ανησυχιών για υπερπροσφορά στην αγορά.

Την ίδια ώρα, οι νέες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας δημιουργούν δυσκολίες στη στρατηγική παραγωγής του OPEC+, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει περιορισμούς στην αύξηση της παραγωγής, αφ’ότου οι ΗΠΑ έβαλαν στο “στόχαστρο” την Rosneft και την Lukoil.

