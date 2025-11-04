Saudi Aramco: Αύξηση στα κέρδη γ’ τριμήνου για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία παγκοσμίως, παρά τις πιέσεις

Αύξηση 0,9% στην κερδοφορία του γ’ τριμήνου ανακοίνωσε η Saudi Aramco, λαμβάνοντας ώθηση από την υψηλότερη παραγωγή, ακόμα και παρά τις πιέσεις που δέχονται τελευταία οι τιμές του πετρελαίου.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 104,92 δισ. ριάλ Σαουδικής Αραβίας (27,98 δισ. δολ.) έναντι 98,47 δισ. ριάλ Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία παγκοσμίως ανακοίνωσε έσοδα 418,16 δισ. έναντι 411,26 δισ. ριάλ Σαουδικής Αραβίας.

“Αυξήσαμε την παραγωγή με ελάχιστο πρόσθετο κόστος και προμηθεύσαμε αξιόπιστα πετρέλαιο, φυσικό αέριο και συναφή προϊόντα, από τα οποία εξαρτώνται οι πελάτες μας, οδηγώντας σε ισχυρή οικονομική απόδοση και τριμηνιαία αύξηση κερδών” δήλωσε ο CEO της Aramco, Amin Nasser.

Η Aramco βρίσκεται αντιμέτωπη με συμπίεση κερδών εν μέσω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου.

Από την αρχή του έτους, η τιμή του αμερικανικού WTI έχει υποχωρήσει άνω του 16%, ενώ το Brent έχει σημειώσει απώλειες άνω του 12%.

Το Σαββατοκύριακο, ο OPEC+ ανακοίνωσε μια μέτρια αύξηση στην παραγωγή πετρελαίου για τον Δεκέμβριο (κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα, αντίστοιχα με τα επίπεδα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου) και αποφάσισε να σταματήσει τις περαιτέρω αυξήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Από τον Απρίλιο, ο OPEC+ έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής του κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αλλά άρχισε να χαλαρώνει τον ρυθμό των αυξήσεων τον Οκτώβριο λόγω των ανησυχιών για υπερπροσφορά στην αγορά.

Την ίδια ώρα, οι νέες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας δημιουργούν δυσκολίες στη στρατηγική παραγωγής του OPEC+, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει περιορισμούς στην αύξηση της παραγωγής, αφ’ότου οι ΗΠΑ έβαλαν στο “στόχαστρο” την Rosneft και την Lukoil.