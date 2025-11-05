Οι καταναλωτές στρέφονται στα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Σταθερές τιμές, λιγότερη αβεβαιότητα

Η σταθερότητα επιστρέφει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από τα λεγόμενα «μπλε» τιμολόγια. Μετά από μήνες διακυμάνσεων στις τιμές του ρεύματος και έντονης ανασφάλειας, όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν προγράμματα με σταθερή χρέωση, εγκαταλείποντας τα κυμαινόμενα «πράσινα» τιμολόγια που συνδέονται με τη χονδρεμπορική αγορά. Μετά και τις πρόσατες ανακοινώσεις των τιμών διαπιστώνεται ότι σε ανοδική τροχιά είναι τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος τον Νοέμβριο.

Τα «μπλε» τιμολόγια εξασφαλίζουν σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 12 έως 18 μήνες. Ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το ακριβές κόστος, κάτι που σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας στην ενέργεια θεωρείται βασικό πλεονέκτημα. Παρότι τα προγράμματα αυτά συνοδεύονται από υψηλότερο πάγιο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, προσφέρουν κάτι που σήμερα αποτιμάται περισσότερο από ποτέ: σιγουριά.

Η τάση αποτυπώνεται ήδη στους αριθμούς. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, περίπου επτά στους δέκα νέους πελάτες επιλέγουν πλέον σταθερό τιμολόγιο. Οι προμηθευτές, από την πλευρά τους, επενδύουν σε νέες μπλε σειρές προϊόντων, επιχειρώντας να καλύψουν τη ζήτηση για σταθερές χρεώσεις και πιο καθαρές συμβάσεις.

Το ενδιαφέρον για τα μπλε τιμολόγια ενισχύθηκε μετά το καλοκαίρι, όταν οι διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική τιμή της κιλοβατώρας ανέβασαν αισθητά τους λογαριασμούς ρεύματος. Πολλοί καταναλωτές, κουρασμένοι από την αβεβαιότητα των μηνιαίων αλλαγών, στράφηκαν σε προγράμματα που τους επιτρέπουν να προγραμματίσουν τα έξοδά τους χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Παρά τα πλεονεκτήματα, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή. Η σταθερή τιμή δεν είναι πάντα η φθηνότερη λύση, ειδικά αν οι τιμές στη χονδρική παρουσιάσουν αποκλιμάκωση. Επιπλέον, το υψηλότερο πάγιο μπορεί να επιβαρύνει τους λογαριασμούς σε νοικοκυριά με χαμηλή κατανάλωση. Ωστόσο, σε περιόδους αβεβαιότητας, το «μπλε» φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα της εμπιστοσύνης.

Ενδεικτικές τιμές «μπλε» τιμολογίων (Νοέμβριος 2025)

Πάροχος / Πρόγραμμα Τιμή €/kWh Πάγιο €/μήνα Διάρκεια συμβολαίου ΗΡΩΝ – Blue Generous Max Home 0,0945 9,90 18 μήνες Protergia – Value Secure 12M 0,0990 9,90 12 μήνες nrg – Fixed on Time Advanced 0,0990 9,90 12 μήνες ΖενίΘ – Power Home Secure Plus 0,0900 9,90 12 μήνες ΕΛΙΝΟΙΛ – Power On! Blue Now 12Μ+ Οικιακό 0,0939 9,90 12 μήνες ΔΕΗ – myHome Enter / myHome EnterTwo 0,1450 5,00 (ή 8,00 για διζωνικό) 12 μήνες / 24 μήνες (διζωνικό)

*Η τιμή της ΔΕΗ αφορά το σταθερό “μπλε” προϊόν με χρέωση 0,145 €/kWh για τις ώρες κανονικής χρέωσης.

Η «μπλε στροφή» των καταναλωτών δεν είναι μόδα αλλά στρατηγική επιλογή. Αντικατοπτρίζει μια αγορά που αναζητά σταθερότητα μέσα σε ένα ασταθές ενεργειακό περιβάλλον. Για τα νοικοκυριά, είναι μια επιστροφή στην προβλεψιμότητα· για τις εταιρείες ενέργειας, ένα μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται με καθαρούς όρους και διαφάνεια.