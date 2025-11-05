Σταύρος Παπασταύρου: «Στηρίζουμε τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες – Η Ελλάδα επιμένει για ενισχυμένες ευελιξίες και συγκεκριμένη ρήτρα αναθεώρησης στόχου»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου μετέβη σήμερα στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα, στο οποίο θα συζητηθεί το ζήτημα της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2040.

Εισερχόμενος στην αίθουσα του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε σήμερα στο Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Επηρεάζουν τη ζωή όλων μας για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Αφορούν το νέο ευρωπαϊκό στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2040. Με άμεσο αντίκτυπο στα αγαθά, στις υπηρεσίες, στην καθημερινότητα, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Στηρίζουμε τη μείωση των εκπομπών, χωρίς όμως αποκλεισμούς και ανισότητες. Γι’ αυτό και η Ελλάδα, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιμένει για ενισχυμένες ευελιξίες και συγκεκριμένη ρήτρα αναθεώρησης του στόχου. Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Χρειάζεται να ενισχύσουμε και δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τη κοινωνική και περιφερειακή συνοχή της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προχωρούμε όλοι μαζί, μπροστά, με φιλοδοξία, αλλά και ρεαλισμό. Σας ευχαριστώ πολύ».

Καταλήγοντας, ο κ. Παπασταύρου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την επερχόμενη συνεδρίαση των Υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, δήλωσε τα εξής: «Την Πέμπτη ξεκινάει η Διατλαντική Διάσκεψη στην Ενέργεια (P-TEC), όπου 4 Υπουργοί από την κυβέρνηση Τραμπ και πολλοί Υπουργοί από 25 χώρες της Ευρώπης θα βρεθούν στην Αθήνα. Η χώρα μας θα είναι το επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών εξελίξεων. Αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση, τις υποδομές, τη σταθερή οικονομική και πολιτική κατάσταση, είμαστε ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή. Για να φέρουμε ανάπτυξη σε όλες τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου».