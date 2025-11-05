Alumil: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων με απευθείας συνεργασία με τράπεζες

Η Alumil ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης επιλεγμένων δανειακών της υποχρεώσεων, στο πλαίσιο της οποίας παύει η διαμεσολάβηση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (σ.σ. Servicers) και η συνεργασία της συνεχίζεται πλέον αποκλειστικά με τραπεζικά ιδρύματα.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της σταθερότητας και αξιοπιστίας της εταιρείας, καθώς και της διαφάνειας των χρηματοδοτικών της σχέσεων, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος προς την ΑΛΟΥΜΥΛ.
Η νέα δομή δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ύψος ή στους οικονομικούς όρους των υποχρεώσεων της εταιρείας. Αντιθέτως, βελτιώνει το λειτουργικό πλαίσιο και διευκολύνει την ομαλή εξυπηρέτηση των χρηματοδοτήσεων, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής χρηματοοικονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου.
tags: Alumil