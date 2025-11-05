  1. Home
  2. Νέα
  3. Alumil: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων με απευθείας συνεργασία με τράπεζες
Alumil: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων με απευθείας συνεργασία με τράπεζες
Νέα
0

Alumil: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων με απευθείας συνεργασία με τράπεζες

0
Industrial with ALUMIL Logo
now viewing

Alumil: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων με απευθείας συνεργασία με τράπεζες

Industrial with ALUMIL Logo
now playing

Ενισχυμένες επιδόσεις εξαμήνου για τον Όμιλο ALUMIL

Industrial with ALUMIL Logo
now playing

Η Alumil συμμετέχει σε ιστορικό έργο αποκατάστασης στο Βανκούβερ

Industrial with ALUMIL Logo
now playing

ALUMIL: Τα 450 εκατ. ευρώ αναμένεται να ξεπεράσει ο τζίρος το 2024

Η Alumil ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης επιλεγμένων δανειακών της υποχρεώσεων, στο πλαίσιο της οποίας παύει η διαμεσολάβηση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (σ.σ. Servicers) και η συνεργασία της συνεχίζεται πλέον αποκλειστικά με τραπεζικά ιδρύματα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της σταθερότητας και αξιοπιστίας της εταιρείας, καθώς και της διαφάνειας των χρηματοδοτικών της σχέσεων, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος προς την ΑΛΟΥΜΥΛ.

tags:
Σχετικά θέματα
ΔΕΗ

ΔΕΗ myHotel SmartRate: Νέο προϊόν ενέργειας ειδικά σχεδιασμένο για ξενοδοχεία

press-room 0
LNG

Επιβεβαιώνει η Aktor τη σύσταση κοινής εταιρείας με τη ΔΕΠΑ για αγορά και εισαγωγή LNG

press-room 0
ΕΕ

Στόχοι της ΕΕ για το κλίμα: Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία

press-room 0
Close

Share this video