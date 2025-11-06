Ανοιχτή πρόσκληση για χρηματοδότηση 9 εκατ. ευρώ σε έργα αποκατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων της Μεσογείου

Συνολική χρηματοδότηση 9 εκατ. ευρώ και έως 2 εκατ. ευρώ ανά έργο αναμένεται να διατεθεί μέσω της ανοιχτής πρόσκλησης του TASC RestoreMed, ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος που στοχεύει στην αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων της Λεκάνης της Μεσογείου με 100% χρηματοδότηση από το EU Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030” ανακοίνωσε το Impact Hub Athens, εταίρος του προγράμματος.

«Οι επιφανειακές θερμοκρασίες της Μεσογείου αυξάνονται κατά ~0,41 °C ανά δεκαετία και οι θαλάσσιες καύσωνες γίνονται όλο και πιο παρατεταμένες» αναφέρει ο Δημήτρης Κοκκινάκης, συνιδρυτής του Impact Hub Athens. «Η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει ~228 χιλιοστά από το 1901 έως το 2024, ενώ η θαλάσσια οξύτητα έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1985. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα την αλιεία, τον τουρισμό και τις κοινότητες των ακτών, και το TASC RestoreMed στοχεύει ακριβώς σε λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων».

Το πρόγραμμα καλεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, start-ups, ΜΚΟ και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και της Κοινωνίας των Πολιτών, ενώσεις, καθώς και εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές, να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης της Λεκάνης της Μεσογείου σε μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Παράλληλα, ενθαρρύνει τοπικές κοινότητες, ενδυναμώνοντας το ρόλο τους στη διαμόρφωση λύσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Δύο κατηγορίες υποστήριξης

Το TASC RestoreMed προσφέρει χρηματοδότηση έργων για δύο διακριτές κατηγορίες.

Οι «Δράσεις Κοινοτήτων» (Community-led Actions) απευθύνονται σε έργα που έχουν ήδη επαληθευμένα αποτελέσματα από έρευνα ή πιλοτική εφαρμογή και είναι έτοιμα για κλιμάκωση και υλοποίηση σε ευρύτερη κλίμακα, με χρηματοδότηση από 200.000 έως 2 εκατ. ευρώ ανά έργο και συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο 7 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτήσουν λύσεις που βρίσκονται τουλάχιστον σε Technology Readiness Level 4 (TRL4) ή επιδεικνύουν Business Readiness Level 4 (BRL4) και Societal Readiness Level 5 (SRL5).

Παράλληλα, η κατηγορία «Ατζέντες Μετάβασης» (Transition Agendas) θα υποστηρίξει τουλάχιστον είκοσι έργα, απευθύνεται σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας που θέλουν να αναπτύξουν στρατηγικούς οδικούς χάρτες για τη μετάβαση σε βιώσιμες πρακτικές, με χρηματοδότηση έως 100.000 ευρώ το καθένα και συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται τους ερχόμενους μήνες, με τα επιλεγμένα έργα να λαμβάνουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για 12-24 μήνες.

Αξίζει να τονιστεί ότι τα επιλεγμένα έργα θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει: εξατομικευμένη τεχνική βοήθεια, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρηματικά μοντέλα και πολιτικές, καθώς και την ψηφιακή εργαλειοθήκη RestoreMed TOOLS με καινοτόμα εργαλεία όπως το Ocean Digital Twin.

Στη διεθνή κοινοπραξία της τετραετούς πρωτοβουλίας συμμετέχουν τρεις ελληνικοί φορείς: Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), που είναι ο συντονιστής του προγράμματος με κεντρικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίησή του, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που συμμετέχει σε καίρια Work Packages προσφέροντας τεχνική και επιστημονική εξειδίκευση, και ο κόμβος επιχειρηματικότητας Impact Hub Athens.

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό εταίρο της ευρωπαϊκής αποστολής Mission Ocean», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Κοκκινάκης.«Η συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ, του ΕΜΠ και του Impact Hub Athens αποδεικνύει ότι η χώρα διαθέτει τη γνώση και τη δυναμική να διαμορφώνει λύσεις για τη βιώσιμη θαλάσσια ανάπτυξη.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανοιχτή πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος.