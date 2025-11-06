ΔΕΠΑ Εμπορίας – AKTOR: Νέα συμμαχία βάζει την Ελλάδα στο επίκεντρο του διατλαντικού εμπορίου LNG

Μια νέα στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΔΕΠΑ Εμπορίας και AKTOR ανοίγει νέο κεφάλαιο για την ελληνική ενεργειακή αγορά. Οι δύο εταιρείες ενώνουν δυνάμεις στον τομέα της προμήθειας και μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με μια συμφωνία διάρκειας 20 ετών και τις εγγυήσεις αμερικανικών φορέων.

Η συμφωνία ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή και τη φέρνει στο επίκεντρο του διατλαντικού εμπορίου LNG, σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιδιώκει τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η 20ετής διάρκεια της συμφωνίας προσφέρει σταθερότητα στις προμήθειες και προβλεψιμότητα στις τιμές, παράγοντες κρίσιμους για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι αμερικανικές εγγυήσεις δίνουν πρόσθετη αξιοπιστία και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας φέρνει την εμπειρία και τις διεθνείς της συνεργασίες στον χώρο της ενέργειας, ενώ η AKTOR, με ισχυρή παρουσία σε έργα υποδομής, αναλαμβάνει κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά και διαχείριση των ποσοτήτων LNG.

Ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής είναι ο Κάθετος Διάδρομος, το ενεργειακό δίκτυο που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Ο Διάδρομος αποτελεί τη νέα «οδό» για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα ελληνικά λιμάνια προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Με τη συμφωνία αυτή, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως πύλη εισόδου LNG από τις ΗΠΑ προς την ευρωπαϊκή αγορά. Οι τερματικοί σταθμοί στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, μαζί με τις νέες υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης, προσφέρουν τις αναγκαίες βάσεις για να στηριχθεί αυτή η νέα ροή ενέργειας.

Η συμμαχία ΔΕΠΑ Εμπορίας – AKTOR δημιουργεί πολλαπλά οφέλη: ενισχύει την ενεργειακή αυτάρκεια, στηρίζει την ελληνική οικονομία μέσω νέων επενδύσεων και καθιστά τη χώρα στρατηγικό εταίρο στις ενεργειακές ισορροπίες της περιοχής.

Η Ελλάδα περνά σε μια νέα φάση, όπου από σημείο διέλευσης μετατρέπεται σε ενεργό κέντρο εμπορίας LNG. Πρόκειται για ένα βήμα που συνδέει την ελληνική ενεργειακή πολιτική με τις διεθνείς εξελίξεις και δημιουργεί σταθερές βάσεις για τα επόμενα είκοσι χρόνια.