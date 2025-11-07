ExxonMobil: Νέο κεφάλαιο για την ελληνική ενέργεια με γεωτρήσεις στο Ιόνιο από το 2027

Η ExxonMobil ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στον ελληνικό ενεργειακό χάρτη, συμμετέχοντας με πλειοψηφικό ποσοστό 60% στην κοινοπραξία για το «Block 2» στο Ιόνιο Πέλαγος, μαζί με τις Energean (30%) και Helleniq Energy (10%). Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε αυτή την περιοχή προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027 και ενδέχεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή της Ελλάδας στις υπεράκτιες έρευνες υδρογονανθράκων μετά από δεκαετίες.

Η κοινοπραξία έχει ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων και δρομολογεί τη διαδικασία αδειοδότησης με στόχο τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης εντός του 2026. Κατά την τρέχουσα ερευνητική περίοδο, operator του Block 2 παραμένει η Energean, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση του σταδίου ανάπτυξης του έργου.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή επένδυση 5 έως 10 δισ. δολαρίων εφόσον οι έρευνες οδηγήσουν σε εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα. Το Block 2 θεωρείται ιδιαίτερα υποσχόμενο, με εκτιμώμενο δυναμικό κοιτάσματος έως και 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου – ποσότητα ικανή να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες για χρόνια και να στηρίξει εξαγωγές προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η γεώτρηση «Ασωπός-1» σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί με πλωτή γεωτρητική μονάδα έκτης γενιάς, την οποία η Energean έχει ήδη «κλείσει» από τη Saipem για αντίστοιχο πρόγραμμα στο Ισραήλ, με πρόβλεψη χρήσης και στο Ιόνιο.

Ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική τοποθέτηση της Ελλάδας

Η συμμετοχή της ExxonMobil προσδίδει αξιοπιστία και ενισχύει το τεχνολογικό και χρηματοδοτικό βάθος του έργου. Παράλληλα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας, που φιλοδοξεί να περάσει από τον ρόλο του διαμετακομιστικού κόμβου στον ρόλο του παραγωγού φυσικού αερίου.

Η διπλή παρουσία της ExxonMobil – στο Ιόνιο και στα ανοικτά της Κρήτης – υποδεικνύει πρόθεση για μακροχρόνια παραμονή στην ελληνική αγορά, με στόχο την αξιοποίηση του γεωλογικού δυναμικού της χώρας.

Η συμμετοχή της ExxonMobil αντανακλά και τη γεωπολιτική σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην περιοχή. Η συμφωνία για το Block 2 ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του διατλαντικού φόρουμ του Ζαππείου, με έντονη παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων. Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ ενισχύεται μέσα από το σχήμα «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ) και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επιτυχία του έργου θα μπορούσε να επιταχύνει την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης και αξιόπιστου εταίρου στην περιοχή.

Τα επόμενα βήματα

Η ερευνητική δραστηριότητα στο Block 2 θα συνεχιστεί εντατικά έως το 2026, με στόχο τη γεώτρηση το 2027. Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μετά το 2030, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην εθνική ενεργειακή στρατηγική.

Η πορεία αυτών των εξελίξεων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο.