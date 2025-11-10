“Buy” για τη Metlen η BofA με τιμή-στόχο τα €63 – Στο 1,036 δισ. ευρώ τα EBITDA του 2025

Την υψηλή της σύσταση για τη METLEN Energy & Metals επιβεβαιώνει η Bank of America, διατηρώντας αξιολόγηση “Buy” και ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα €63 ανά μετοχή, επίπεδο που υποδηλώνει σημαντικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος υπογραμμίζει ότι η μετοχή της METLEN εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση έναντι των διεθνών peers, με δείκτη EV/EBITDA περί το 6x, όταν η πραγματική αποτίμηση που αντανακλά τη δημιουργία αξίας της εταιρείας θα έπρεπε να κυμαίνεται κοντά στο 9x.

Η BofA διατηρεί αισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, εκτιμώντας ότι τα EBITDA για το 2025 θα ανέλθουν στα 1,036 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το guidance της διοίκησης.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι η METLEN διαθέτει ισχυρή διαφοροποίηση και ευελιξία που της επιτρέπει να παραμένει ανθεκτική απέναντι στις μεταβολές του ενεργειακού κόστους και των διεθνών τιμών πρώτων υλών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συνέργειες μεταξύ των δύο βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου – Ενέργειας και Μετάλλων – τις οποίες η Bank of America χαρακτηρίζει ως “ιδιαίτερα ελκυστικές” και στρατηγικά μοναδικές στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η ανάλυση τονίζει ότι η ενοποίηση της παραγωγής αλουμινίου με την ενεργειακή δραστηριότητα δημιουργεί πλεονεκτήματα κόστους, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές.

Ανοδικές προοπτικές για το αλουμίνιο

Η BofA εκτιμά ότι η αγορά αλουμινίου θα κινηθεί ανοδικά τους επόμενους μήνες, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα αποτελέσματα της METLEN στον κλάδο Μετάλλων.

Η αυξανόμενη ζήτηση για πράσινο αλουμίνιο, σε συνδυασμό με τη μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής και τη στροφή των βιομηχανιών σε χαμηλού αποτυπώματος υλικά, αναμένεται να λειτουργήσουν υπέρ των ελληνικών μονάδων του ομίλου.

“Ισχυρό case δημιουργίας αξίας”

Ο αναλυτής της BofA σημειώνει ότι η METLEN παραμένει μια “value story” με υψηλό free cash flow, υγιές ισολογιστικό προφίλ και ικανότητα επαναλαμβανόμενης απόδοσης κεφαλαίου στους μετόχους.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την πειθαρχία της διοίκησης στη διαχείριση κόστους, την επενδυτική στρατηγική σε ενεργειακά projects υψηλής απόδοσης, και τη διαχρονική συνέπεια στις προβλέψεις που ενισχύει την αξιοπιστία της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.