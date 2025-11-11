Επίδομα Θέρμανσης: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υποβάλλεται η αίτηση και πότε πληρώνεται

Οικονομική ανάσα δίνει το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 στα νοικοκυριά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με πρόσβαση από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), όπου οι δικαιούχοι συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων.

Η οικονομική ενίσχυση ξεκινά από τα 100 ευρώ και φτάνει έως τα 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το ποσό μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί εγκαίρως και οι πρώτες αγορές καυσίμων έχουν τιμολογηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν το ΑΦΜ, τα προσωπικά τους στοιχεία, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, αν πρόκειται για πολυκατοικία, τον αριθμό παροχής ρεύματος, τη διεύθυνση κατοικίας και τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας. Επίσης, πρέπει να επιλέξουν το είδος καυσίμου που επιθυμούν να επιδοτηθεί – σημειώνεται ότι το επίδομα καλύπτει μόνο ένα είδος καυσίμου ανά δικαιούχο. Η δήλωση IBAN είναι υποχρεωτική και πρέπει να ανήκει στον δικαιούχο.

Το επίδομα καλύπτει την κατανάλωση διαφόρων ειδών καυσίμων, αρκεί οι σχετικές αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια. Για πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο και θερμική ή ηλεκτρική ενέργεια, η περίοδος αγορών διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση ξεκινά από τις 15 Οκτωβρίου. Για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές που δικαιολογούν επίδομα πρέπει να έχουν γίνει από την 1η Ιουνίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη, ως προκαταβολή, αφορά όσους έχουν υποβάλει αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου και έχουν τιμολογημένες αγορές έως 30 Νοεμβρίου, λαμβάνοντας το 60% του περυσινού ποσού. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 29 Μαΐου 2026, με βάση τιμολογημένες αγορές έως 15 Απριλίου 2026. Η τρίτη δόση, που είναι ειδική, αφορά αποκλειστικά την κατανάλωση φυσικού αερίου και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, με πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς ότι το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο. Επίσης, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν είναι επιλέξιμοι για επίδομα θέρμανσης σχετικά με τον ηλεκτρισμό.

Η έγκαιρη και σωστή υποβολή της αίτησης είναι καθοριστική για τη λήψη της ενίσχυσης. Η πλατφόρμα myΘέρμανση αποτελεί το κεντρικό εργαλείο για τη διαδικασία, ενώ οι οδηγίες είναι σαφείς, με στόχο να διασφαλιστεί ότι κάθε δικαιούχος θα λάβει την ενίσχυση που δικαιούται, στη σωστή στιγμή και με τη σωστή διαδικασία.