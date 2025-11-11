Στις 17/11 τα αποτελέσματα εννεαμήνου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

  1. Home
Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Εταιρεία») υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη περιόδου εννεάμηνου 2025 της Εταιρείας θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Περαιτέρω, η σχετική ενημέρωση για τα βασικά οικονομικά μεγέθη περιόδου εννεάμηνου 2025 της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 στις 15:00 τοπική ώρα Ελλάδος μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης.

Λεπτομέρειες της μετάδοσης παρατίθενται ακολούθως:
Ημερομηνία: Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025
Ώρα: 15:00 ώρα Ελλάδας
14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης
13:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου
08:00 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών (Νέα Υόρκη)
Διάρκεια: Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά. Θα υπάρχει δυνατότητα για ερωτήσεις μετά το πέρας της σύντομης παρουσίασης.
Επιλογές Συμμετοχής: Η τηλεδιάσκεψη θα είναι διαθέσιμη με τη χρήση ζωντανής εικόνας και μέσω ήχου.
Διαδικτυακή αναμετάδοση: Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με διαδικτυακή αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να συμμετάσχετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://zoom.us/webinar/register/WN_4GYT9dX7RIyd-3ATfqCy5w

