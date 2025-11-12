  1. Home
Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY έτρεξαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY έτρεξαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας



Helleniq Energy: Επέκταση στα Βαλκάνια και ενίσχυση ΑΠΕ

HELLENiQ ENERGY: Απoκτά ανεμογεννήτριες στη Ρουμανία

HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα β' τριμήνου / α' εξαμήνου 2025

Με πάνω από 350 συμμετοχές εργαζομένων από έξι χώρες, η HELLENiQ ENERGY Running Team έδωσε δυναμικό «παρών» στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Η φετινή συμμετοχή ήταν η πιο πολυπληθής μέχρι σήμερα, με δρομείς από όλες τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό – μεταξύ αυτών και εργαζόμενοι της ELPEDISON, που έτρεξαν για πρώτη φορά με την ομάδα.

Με σύνθημα «Ο Καλός Αγώνας – Μαζί στον Μαραθώνιο» (The Good Run – United We Marathon), οι εθελοντές συμμετείχαν στις διαδρομές των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων, στηρίζοντας φορείς με κοινωνικό έργο στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Το “HELLENiQ ENERGY Running Station” στην οδό Αρδηττού αποτέλεσε και φέτος σημείο συνάντησης και εμψύχωσης για τους δρομείς, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης, κεφιού και ομαδικότητας.

Η HELLENiQ ENERGY συγχαίρει όλους τους εργαζόμενους που συμμετείχαν, αποδεικνύοντας ότι κάθε αγώνας αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυάζεται με συλλογικότητα και προσφορά. 

Το ραντεβού ανανεώνεται για τον επόμενο Μαραθώνιο – με ακόμη περισσότερη ενέργεια!

