ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε Ελληνική Βιομηχανία Χάλυβα: Όταν η δύναμη του χάλυβα συναντά τη δύναμη του τένις

Η ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ επίσημος χορηγός του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, υποστήριξε με υπερηφάνεια μια διοργάνωση που αποτέλεσε το μεγαλύτερο τουρνουά στην ιστορία του Ελληνικού τένις. Το Hellenic Championship ATP 250, διεξήχθη 1 με 8 Νοεμβρίου στο TELEKOM CENTER Athens, και έκλεισε με τον τελικό ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Λορέντσο Μουζέτι, τον οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 15.000 θεατές.

Η ΣΙΔΕΝΟΡ θέλησε να συνδέσει το όνομά της με ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός που φέρνει ξανά την Ελλάδα στο Παγκόσμιο αθλητικό προσκήνιο αναδεικνύοντας την αριστεία και το «ευ αγωνίζεσθαι» σε ένα άθλημα όπου συνδυάζει τη σωματική δεξιότητα με την πνευματική συγκέντρωση, καλλιεργεί την ευγενή άμιλλα και προάγει το ήθος στις επόμενες γενιές.

Η συνεργασία της ΣΙΔΕΝΟΡ με το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 ξεπερνά τα όρια μιας απλής χορηγίας, αποτελεί δήλωση κοινών αξιών και φιλοσοφίας. Όπως και στο τένις, έτσι και στη βιομηχανία, η επιτυχία δεν έρχεται στιγμιαία αλλά χτίζεται σταθερά μέσα από πειθαρχία, ανθεκτικότητα και αφοσίωση. Όπως ο χάλυβας αποτελεί το θεμέλιο για σπουδαία έργα και επιτεύγματα, έτσι και το τένις γίνεται πηγή έμπνευσης για την προσήλωση στον στόχο, την επιμονή και την αδιάκοπη επιδίωξη της τελειότητας που αντιπροσωπεύει.