Enerwave: Η νέα εποχή της Elpedison υπό τον Όμιλο HELLENiQ ENERGY

Η Elpedison αλλάζει σελίδα και περνά στη νέα εποχή με την ονομασία Enerwave, ολοκληρώνοντας επίσημα τον στρατηγικό μετασχηματισμό του Ομίλου HELLENiQ ENERGY. Η ανακοίνωση έγινε σε ειδική εκδήλωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Ανδρέα Σιάμισιη, και συνοδεύεται από την επίσημη ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου Vision 2025, έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Η μετονομασία δεν είναι συμβολική αλλά ουσιαστική. Η Enerwave αποτελεί τον νέο πυλώνα του Ομίλου στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και εντάσσεται στο ευρύτερο καθετοποιημένο επιχειρησιακό μοντέλο που υλοποιεί η HELLENiQ ENERGY. Στόχος της νέας εταιρείας είναι να διπλασιάσει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά της μεγέθη τα επόμενα χρόνια, να αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και να ενισχύσει την παρουσία της στο εξωτερικό, με αιχμή του δόρατος τη ρουμανική αγορά.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει πλήρως τις συνέργειες εντός του Ομίλου, ενσωματώνοντας τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές και Αποθήκευση Ενέργειας, το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και το εκτεταμένο δίκτυο των πρατηρίων ΕΚΟ. Η ενιαία πελατειακή προσέγγιση και η αξιοποίηση των υποδομών του Ομίλου ενισχύουν τη δυνατότητα της Enerwave να προσφέρει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά, τόσο χονδρικά όσο και λιανικά.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της νέας εταιρείας βρίσκεται η ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης. Προχωρά σε πλήρη αναβάθμιση του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη Βοιωτίας, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρείται και το FSRU στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να στηρίξει την εθνική στρατηγική για τη μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Παράλληλα, η Enerwave υιοθετεί ένα νέο μοντέλο εξωστρέφειας. Η Ρουμανία έχει ήδη επιλεγεί ως πρώτη αγορά-στόχος για διεθνή εμπορική ανάπτυξη, δεδομένου ότι αποτελεί τη χώρα με τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα επενδύσεις του Ομίλου στο εξωτερικό. Η στρατηγική προβλέπει και την ενίσχυση του trading και της χονδρικής δραστηριότητας, εντός και εκτός συνόρων.

Η νέα εταιρική ταυτότητα συνοδεύεται από μια πιο σαφή πελατοκεντρική φιλοσοφία. Η Enerwave επιδιώκει να προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα με βάση τις ανάγκες και το προφίλ κάθε πελάτη, εστιάζοντας στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και στην παροχή λύσεων εξοικονόμησης για επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Το δίκτυο των πρατηρίων της ΕΚΟ αξιοποιείται πλέον και ως εμπορικό κανάλι για ενεργειακά προϊόντα, ενισχύοντας την τοπική παρουσία και τη διασύνδεση με τον τελικό καταναλωτή.

Η μετονομασία της Elpedison σε Enerwave και η ταυτόχρονη ολοκλήρωση του Vision 2025 σηματοδοτούν τη μετάβαση του Ομίλου HELLENiQ ENERGY σε μια νέα φάση ωρίμανσης. Ο Όμιλος έχει πλέον στα χέρια του έναν πλήρως καθετοποιημένο βραχίονα που μπορεί να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον. Η Enerwave ξεκινά με υψηλούς στόχους, ισχυρή υποστήριξη, ολοκληρωμένο σχέδιο και καθορισμένο ρόλο: να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους παρόχους ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.