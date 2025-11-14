  1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. υξάνεται κατά 490.269.064 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025» – Ενισχύεται σημαντικά η στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών
υξάνεται κατά 490.269.064 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025» – Ενισχύεται σημαντικά η στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών
Ηλεκτρισμός
Νέα
0

υξάνεται κατά 490.269.064 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025» – Ενισχύεται σημαντικά η στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

0
Εξοικονομώ
now viewing

υξάνεται κατά 490.269.064 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025» – Ενισχύεται σημαντικά η στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Εξοικονομώ
now playing

Παράταση υποβολής αιτήσεων σε επτά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης

Εξοικονομώ
now playing

Με ξεχωριστά κίνητρα η ένταξη στο «Εξοικονομώ 2025» πληγέντων της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης

Εξοικονομώ
now playing

Με ξεχωριστά κίνητρα η ένταξη στο «Εξοικονομώ 2025» πληγέντων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας

Ένα ακόμη βήμα για την επιτάχυνση της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την υπογραφή της 1ης τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025».

Η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, διευρύνοντας το όφελος για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Επίσης, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταφέρει τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 30 ημερών μετά την υπαγωγή της αίτησης και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις, ενώ τα αρχικά αποτελέσματα θα αφορούν περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Προκειμένου να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση, το Υπουργείο προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Προγράμματος — από 434.000.000 εκατ. ευρώ σε 924.269.064 εκατ. ευρώ.

Το «Εξοικονομώ 2025» αποτελεί κομβικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ισορροπία. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2131513745 Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.). Ο Οδηγός του Προγράμματος, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης (user manuals) της πλατφόρμας και οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα:
https://exoikonomo2025.gov.gr. Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

tags:
Σχετικά θέματα
gsi-800-px

GSI και IMEC: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ στον πυρήνα νέων γεωπολιτικών και εμπορικών εξελίξεων

Στάθης Ασπιώτης 0
0

HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2025

press-room 0
4_Enerwave

Η ELPEDISON έγινε “Enerwave”

press-room 0
Close

Share this video