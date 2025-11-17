ΓΕΚ Τέρνα: Deal για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι, μέσω της 100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ, υπέγραψε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την UKRHYDROENERGO για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ.
Οπως αναφέρει η εταιρεία, τα υπό ανάπτυξη έργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και ενός νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station).
Τα δύο μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν στενή και ολοκληρωμένη συνεργασία, με στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ουκρανίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ασφάλειας του ηλεκτρικού της συστήματος μέσω της υλοποίησης σύγχρονων, στρατηγικής σημασίας υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών επενδύσεων, καταλήγει η ανακοίνωση.