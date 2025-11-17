  1. Home
  2. Κατασκευαστικές
  3. ΓΕΚ Τέρνα: Deal για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία
ΓΕΚ Τέρνα: Deal για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία
Κατασκευαστικές
Νέα
0

ΓΕΚ Τέρνα: Deal για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

0
GEK_TERNA_Group
now viewing

ΓΕΚ Τέρνα: Deal για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

PATN7687
now playing

Πέτρος Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Τι καθορίζει το μέλλον των υποδομών

PATD5444
now playing

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Το κυκλοφοριακό απαιτεί πολιτική απόφαση

γεκ τερνα
now playing

ResearchGreece: Στα €30,6 η νέα τιμή για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι, μέσω της 100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ, υπέγραψε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την UKRHYDROENERGO για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, τα υπό ανάπτυξη έργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και ενός νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Η συμφωνία αξιοποιεί τον καίριο ρόλο της UKRHYDROENERGO, ως της μεγαλύτερης ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας στον τομέα των υδροηλεκτρικών, καθώς και την εκτεταμένη διεθνή εμπειρία της ΤΕΡΝΑ, του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου στην Ελλάδα, στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων ενεργειακών υποδομών και ειδικότερα έργων αντλησιοταμίευσης.

Τα δύο μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν στενή και ολοκληρωμένη συνεργασία, με στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ουκρανίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ασφάλειας του ηλεκτρικού της συστήματος μέσω της υλοποίησης σύγχρονων, στρατηγικής σημασίας υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών επενδύσεων, καταλήγει η ανακοίνωση.

tags:
Σχετικά θέματα
01-3

Σταύρος Παπασταύρου: «Για κάποιους ήμασταν ο ‘’δεδομένος’’ σύμμαχος, αλλά εξελιχθήκαμε σε σταθερό, αξιόπιστο και, τελικά, αποτελεσματικό σύμμαχο των ΗΠΑ»

press-room 0
Stellantis

Νέο μήνυμα από τον Πρόεδρο της Stellantis για πιο ευέλικτους στόχους ρύπων στην ΕΕ

press-room 0
METLEN IMAGE 1

Metlen: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ διάρκειας 5,5 ετών

press-room 0
Close

Share this video