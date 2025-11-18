Η νέα εποχή του AI Laundry από την LG

Η LG Electronics επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη έξυπνων οικιακών συσκευών που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για πιο αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία. Με έμφαση στη βελτίωση των βασικών μηχανικών συστημάτων, η εταιρεία παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα AI laundry solutions που υποστηρίζει υψηλή απόδοση, ανθεκτικότητα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ενίσχυση της βασικής απόδοσης με Inverter και AI τεχνολογία

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Inverter στις κύριες σειρές συσκευών της LG προσφέρει αποτελεσματικό έλεγχο, μειωμένες δονήσεις και χαμηλότερο θόρυβο. Στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η προσθήκη AI λειτουργιών που αναλύουν δεδομένα χρήσης και προσαρμόζουν δυναμικά τη λειτουργία των βασικών εξαρτημάτων. Το αποτέλεσμα είναι πιο ακριβής λειτουργία, καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Με τις τεχνολογίες AI DD™, AI Wash™ και AI Dual Inverter™, οι συσκευές αξιολογούν το είδος των υφασμάτων, την ποσότητα και το επίπεδο λερώματος, επιλέγοντας τις κατάλληλες κινήσεις του κάδου και την ποσότητα απορρυπαντικού. Η ανάλυση προτύπων χρήσης επιτρέπει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει πιο ήπια φροντίδα και χαμηλότερη κατανάλωση πόρων.

Το AI DD™ αναγνωρίζει το ύφασμα και επιλέγει αντίστοιχες κινήσεις του κάδου για υψηλή απόδοση και προστασία.

Το AI Wash™ υπολογίζει βάρος, τύπο και λερώματα, βελτιστοποιώντας τον κύκλο πλύσης και διαχειρίζεται αυτόματα τη σωστή δοσολογία απορρυπαντικού.

To AI Dual Inverter™ προσφέρει χαμηλή κατανάλωση, σταθερότερη λειτουργία και πιο ομοιόμορφο στέγνωμα, προσαρμόζοντας τους κύκλους στις ανάγκες κάθε φορτίου.

Το νέο LG F4X7511TSB ενσωματώνει όλη τη φιλοσοφία AI Laundry του brand

Ως φυσική εξέλιξη αυτής της τεχνολογικής κατεύθυνσης, η LG παρουσιάζει το νέο πλυντήριο LG F4X7511TSB με χωρητικότητα 11 κιλών. Το μοντέλο συγκεντρώνει στην πράξη όλες τις καινοτομίες και τα πλεονεκτήματα των AI συστημάτων της εταιρείας, προσφέροντας προηγμένη φροντίδα ρούχων, υψηλή καθαριότητα και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Κορυφαία χαρακτηριστικά που αξιοποιούν την AI τεχνολογία

Inverter Direct Drive™ Μοτέρ με δεκαετή εγγύηση

Σταθερή λειτουργία με μειωμένες δονήσεις και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

AI Πλύση με AI DD™

Επιλογή κινήσεων με βάση τον τύπο υφάσματος και βέλτιστη χρήση ενέργειας και νερού.

Steam™ για μείωση αλλεργιογόνων

Βαθύς καθαρισμός και περιορισμός ακάρεων για αίσθηση φρεσκάδας.

TurboWash™ 360° σε 39 λεπτά

Τέσσερα ακροφύσια εξασφαλίζουν σχολαστικό καθαρισμό σε λιγότερο χρόνο.

Αυτόματη Δοσολογία ezDispense™

Αυτόματη διάθεση απορρυπαντικού και μαλακτικού με ειδοποιήσεις για γέμισμα.

Πρόγραμμα μείωσης μικροπλαστικών έως και 60%

Σχεδιασμένο για μείωση της τριβής και περιορισμό των μικροπλαστικών.

Απόδοση Α-30%

Ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με την κορυφαία ενεργειακή κατηγορία.

Smart Pairing και ThinQ™

Έξυπνη επικοινωνία με στεγνωτήριο και πλήρης έλεγχος από το smartphone.

Minimal σχεδιασμός με LCD οθόνη

Λειτουργικότητα που συνοδεύεται από καθαρή αισθητική και εύκολο χειρισμό.

Το LG F4X7511TSB αποτυπώνει με ολοκληρωμένο τρόπο τη φιλοσοφία της LG για έξυπνο, αποτελεσματικό και βιώσιμο laundry. Με συνδυασμό ισχυρής τεχνολογίας και πρακτικών επιλογών, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις καθαριότητας και άνεσης.