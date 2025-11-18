AHI Carrier SEE & ASHRAE: Καινοτομία και τεχνολογίες για τα κτίρια του μέλλοντος

Η AHI Carrier SEE είχε την τιμή να υποδεχθεί στα γραφεία της τον Πρόεδρο της American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), κ. Bill McQuade. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς εκδήλωσης «ENERGY IN BUILDINGS ATHENS 2025», που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE. Η εταιρεία είναι μακροχρόνιος χορηγός της ASHRAE και υποστηρικτής της συγκεκριμένης εκδήλωσης, προωθώντας την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι νέες τάσεις και τεχνολογίες στον κτιριακό τομέα, με έμφαση στη συμβολή της ASHRAE μέσω διεθνών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον φετινό παγκόσμιο στόχο της ASHRAE για τον σχεδιασμό Υγιών Κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών.

Η επίσκεψη συνδέθηκε με τη συμμετοχή του κ. McQuade ως εισηγητή στο συνέδριο «ENERGY IN BUILDINGS ATHENS 2025», που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου στο Divani Caravel Athens. Το συνέδριο, που διοργανώνεται για 14η συνεχόμενη χρονιά, φιλοξένησε ομιλητές από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ελλάδα και επικεντρώθηκε στον αποανθρακοποιημένο και ενεργειακά ασφαλή σχεδιασμό κτιρίων, τη μετάβαση στη βιωσιμότητα, τη χρήση τεχνητής και κτιριακής νοημοσύνης, καθώς και στις νέες προσεγγίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ένα Workshop για την Ψυχομετρία και παράλληλα διεξήχθη το Engineering Career Day, για τη διασύνδεση εταιρειών του χώρου με νέους και έμπειρους επαγγελματίες.

Η επίσκεψη του κ. McQuade στην AHI Carrier SEE υπογραμμίζει τη δέσμευση της ASHRAE και της Carrier για την προώθηση Υγιών Κτιρίων και καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των χρηστών.